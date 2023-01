Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: así puede ayudar a tratarla

Según datos de la Encuesta Nacional de Salud, la prevalencia de la depresión es de un 15,8% en adolescentes, 4,7% en adultos entre los 18 y 44 años y 8,9% entre adultos mayores de 45 años. Colprensa

Cada 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, uno de los trastornos más recurrentes en cuanto a la salud mental del planeta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la depresión afecta al 3,8% de la población, lo que equivale a 300 millones de personas.

Para el caso de Colombia, el Observatorio Nacional de Salud (ONS) aseguró que solo el 20% de las personas diagnosticadas recibieron atención especializada en el país. Según los datos revelados por la Encuesta Nacional de Salud Mental, este diagnóstico en Colombia es más común entre mujeres y jóvenes. Su prevalencia es de un 15,8% en adolescentes, 4,7% en adultos entre los 18 y 44 años y 8,9% entre adultos mayores de 45 años. A su vez, se señaló que entre 2018 y 2020 se suicidaron 8.549 personas y 85.526 más lo intentaron.

Con el fin de comprender más acerca este trastorno, las claves para identificarlo y las recomendaciones que se deben tener en consideración, Infobae Colombia habló con la psicóloga Jessica Vásquez, candidata a máster en Psicología de la Universidad de los Andes. Su experiencia de investigación se centra en temas de trastornos emocionales desde la psicología clínica, también ha trabajado en torno a la psicoeducación y la divulgación a través de redes sociales.

Cuáles son las causas de la depresión

La depresión es multicausal, eso quiere decir, que no podemos atribuir a una única causa que se detone un episodio depresivo. Desde la psicología se propone hablar desde un modelo que se llama diátesis-estrés, en el que existe una vulnerabilidad genética, una biológica y un evento estresor del ambiente.

Un evento estresor puede ser exposición a trauma, bullying o duelo, acá también existen múltiples causas dadas por el entorno, las cuales se pueden sumar a esa vulnerabilidad genética y hacer que se desencadene un trastorno depresivo.

Cómo saber si una persona cercana está deprimida

Muchas veces no se puede notar cuando una persona del entorno se encuentra deprimida, eso es porque en la mayoría de ocasiones se encubre ese estado.

Pero de manera general, una persona que se siente depresiva demuestra algunos síntomas; uno es que ya no disfruta actividades que antes si, su estado de ánimo es bajo o está constantemente triste. Se pueden llegar a presentar alteraciones en algunas funciones básicas como la alimentación o el sueño, tanto por exceso como por defecto. Una señal de alarma es que la persona se aísla, estas son algunas cosas típicas de los cuadros depresivos. Pero hay que tener en consideración que no siempre una persona que no sea experta en el área de salud mental va a poder identificar.

Qué se puede hacer para ayudar

Lo que podemos hacer cuando una persona de nuestro entorno, de la cual sospechamos, pueda estar pasando por un episodio depresivo es sugerirle, desde el deseo genuino de bienestar, que asista con un profesional especialista, pues en salud mental eso siempre va a ser lo más importante.

Muchas veces el acceso a un profesional es una barrera relevante, sobre todo por su costo económico. Pero las personas tienen que saber que en Colombia las universidades que tienen posgrado o maestría, en psicología clínica, ofrecen servicios psicológicos a bajo costo o gratuito. Esta es una muy buena opción para quienes tienen limitaciones económicas. Pero quiero enfatizar que es crucial proponer a la persona buscar ayuda de la mano de un profesional.

También es muy valioso evitar los juicios, muchas veces frases como “querer es poder”, “tú puedes, todo está en tu mente” “Te estás haciendo la víctima” no ayudan para nada; por el contrario, fomentan el problema. Hacen que la depresión se mantenga y a que la persona se siga sintiendo muy culpable. Por eso también es fundamental informarse sobre la depresión.

La entrevistada resalta la importancia de que la información que se consume sobre salud mental esté basada material científico y no simplemente en opiniones.

Qué se puede decir de algunos creadores de contenido que subestiman la depresión

Lamentablemente, existen creadores de contenido que subestiman las problemáticas de salud mental. Pero en general, son un reflejo de lo que ocurre en la sociedad. Es común que se subestime esta faceta de la salud, pues aún hay muchos mitos y falsos estigmas.

Así que más allá de los creadores de contenido, es importante hacer un llamado a sus audiencias para que sean críticas con la información que consumen. Que se fijen de manos de quienes están recibiendo esa información, verificar que sea realmente un profesional especializado en salud mental. Que lo que hablando esté basado material científico y no simplemente en opiniones.

Qué falta por hacer en la lucha contra este trastorno

Lo primero es romper esa barrera del estigma contra la salud mental, que muchas veces es subestimada. Se piensa que no son problemas reales y qué si “las personas quieren, pueden salir de allí”. Por eso hay que combatir estos prejuicios contra los temas de salud mental, tanto en el mundo como en Colombia.

En segundo lugar, necesitamos políticas públicas que faciliten el acceso a la salud mental, de forma que sea efectivo su tratamiento en el país. Se necesita trabajar en la promoción y prevención, hay evidencia que demuestra que las afectaciones causadas por la depresión pueden prevenirse si existen condiciones de prevención. Además, porque en términos económicos es mejor prevenir que atender a las personas cuando ya están cursando con un trastorno depresivo.

