Día Mundial de la Lucha contra la Depresión: estas son las barreras a la atención de la salud mental en Colombia. Colprensa

El viernes 13 de enero se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. En el caso de Colombia, el Observatorio Nacional de Salud (ONS) solo el 20% de las personas diagnosticadas recibieron atención especializada en el país.

La entidad adscrita al Ministerio de Salud se basó en los datos de la Encuesta Nacional de Salud Mental (Ensm), la cual indicó que este diagnóstico en Colombia es más común entre mujeres y jóvenes, y su prevalencia es de un 15,8% en adolescentes, 4,7% en adultos entre los 18 y 44 años y 8,9% entre adultos mayores de 45 años. A su vez, señaló que entre 2018 y 2020 se suicidaron 8.549 personas y 85.526 más lo intentaron.

“Encontramos que hay un aumento de prevalencia sostenida desde 2015 hasta 2019″, manifestó Carlos Castañeda Orjuela, director del ONS. “Cada vez tenemos más casos de depresión, trastornos de ansiedad, trastorno afectivo bipolar y esquizofrenia”, afirmó el funcionario y aseguró que esos diagnósticos significan una pérdida de vida saludable y afecta directamente la productividad del país.

“Debe ser reflexionada desde el punto de acceso a los servicios de salud mental”, agregó.

Las barreras a la atención de la salud mental en Colombia

El estudio de la organización destacó una serie de barreras que afronta la población para mejorar su condición: la falta de un diagnóstico oportuno; tratamientos tardíos o insuficientes; la necesidad de tener que pasar por un médico general para que los remita a un psiquiatra o psicólogo, e incluso el desconocimiento del problema o la falta de remisión para atenderlo por parte del funcionario de salud.

Ese tipo de situaciones desestimula a las personas a buscar la atención requerida, sumado al estigma que rodea a quienes tienen estos trastornos mentales.

Por otro lado, la ONS expuso que las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) “no garantizan un número suficiente de profesionales especializados para atender la demanda”. Si bien tienen los necesarios para cumplir lo que estipulado por la ley, la población que requiere consulta cada vez es mayor y su oportunidad para ser atendidos es más lejana.

Esas barreras se incrementan si los usuarios residen en zonas rurales, no tienen recursos para acceder de manera particular o por medicina prepagada. “Hay personas que nos dicen que tienen derecho por la EPS a una cita al psicólogo al año, ¡por Dios! ¿Qué es eso? —cuestionó un familiar de un paciente que habló para el estudio—. Así las personas no se recuperan”. Además, dichas citas no suelen durar más de 15 minutos.

La tasa de suicidios en 2022

A finales de diciembre de 2022, el Instituto Colombiano de Medicina Legal entregó el boletín estadístico que determinó la tasa de muertes violentas para noviembre de 2022. Según la entidad, hubo un aumento del 6,9% respecto al periodo enero-noviembre de 2022, pues se reportaron 25.272 muertes violentas, de las cuales 47,6% fueron homicidios y 10,22% correspondieron a suicidios.

En el reporte también aparecen cifras de menores de edad fallecidos en circunstancias violentas. 579 menores fueron víctimas de homicidio, de los cuales 520 eran adolescentes. 437 menores murieron en siniestros viales y 441 perecieron en accidentes fuera de las vías.

Con respecto a los casos de suicidio en menores de edad, 293 se quitaron la vida y 277 de ellos tenían edades entre los 12 y los 17 años. En total, 1.750 niños, niñas y adolescentes murieron violentamente entre enero y noviembre de 2022.

