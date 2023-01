3 casas LGTBI fueron habilitadas para culminar el bachillerato con educación flexible

Las clases serán los martes y miércoles de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Cortesía: Bogotá.gov

Las secretarías distritales de Educación y de Integración Social dieron a conocer las tres casas LGTBI habilitadas para el acceso y la permanencia al sistema educativo de poblaciones que, por diversas situaciones, abandonaron los estudios y no culminaron su etapa de formación académica.

Según lo explicado por las secretarías esta iniciativa se genera gracias a las ‘Estrategias Educativas Flexibles’, las cuales están diseñadas para adecuarse a las condiciones diferenciales de las poblaciones a beneficiar.

Por su parte, la entidad de Integración Social detalló que en las casas LGTBI, destinadas para la formación en educación, los interesados podrán acceder a un espacio de flexibilidad y estudios gratuitos para culminar con esta etapa de aprendizaje básico.

Estos son los espacios donde se aplicarán las ‘Estrategias Educativas Flexibles’:

Casa LGBTI Zona Norte: 18 de enero y 25 de enero a las 9:00 a.m., salón Comunal Los Lagos. Dirección: Carrera 102A #129c-40, Suba.

Casa LGBTI Zona Sur: 14 de enero y 21 de enero a las 9:00 a.m. Dirección: carrera 21 No. 25-06 Sur, frente al parque Olaya, localidad Rafael Uribe Uribe.

Casa LGBTI Zona Centro: 12 de enero y 19 de enero a las 2:00 p.m. Dirección: carrera 14 Bis No. 21-10, barrio Santa Fe, localidad de Los Mártires.

Estos son los requisitos para acceder:

Copia del documento de identidad.

Copia de recibo público.

Certificado de salud (afiliación).

Certificado de estudios (último grado cursado, si no se tiene se puede presentar una prueba de clasificación de ciclo en la fecha y hora señaladas).

Dos fotos de 3x4

El distrito resaltó que las personas interesadas deberán tener en cuenta los horarios dispuestos para la realización de las jornadas académicas, las cuales se cumplirán los martes y miércoles de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. En el siguiente enlace podrán hacer el registro de inscripción: Estrategias Educativas Flexibles.

Por otro lado, la Secretaría de Educación envió un mensaje a los padres o madres de familia, cuidadores o acudientes que hayan solicitado un cupo para grados de primero de primaria en adelante, en formalizar la matrícula antes del tiempo establecido por la entidad.

Cabe recordar que, desde diciembre, de 2022, la entidad de educación ha venido publicando de manera progresiva los resultados de las solicitudes generadas por los residentes bogotanos para cupos en los grados académicos, anteriormente señalados.

Según lo expuesto por la secretaría, las familias a las que ya se fueron asignados el cupo y generaron la aceptación de este de manera virtual, deberán realizar el proceso de formalización de matrícula de manera presencial en el colegio oficial asignado.

La entidad aclaró que si la familia aún no ha recibido respuesta a la solicitud del cupo no deberá preocuparse “la Secretaría de Educación continuará publicando los resultados de manera progresiva y continua hasta el próximo 17 de enero”, agregó.

Igualmente, las familias residentes en Bogotá deberán estar atentos al celular o al correo electrónico registrados en la base de la Secretaría de Educación, ya que, a través de esos canales la entidad notificará la respuesta.

Las familias podrán a su vez conocer el resultado a través del siguiente enlace: www.educacionbogota.edu.co, y seguir los siguientes pasos:

Oprimir el botón ‘MATRICÚLATE AQUÍ’

Seleccionar la opción ‘NUEVO cupo escolar’

Dar clic en ‘CONSULTA Y ACEPTA EL CUPO ASIGNADO”

Finalmente, la Secretaría de Educación recordó que luego de la asignación del cupo, las familias tendrán cinco días hábiles para formalizar la matrícula en el colegio asignado. Si el responsable de la solicitud no acepta el cupo o no formaliza la matrícula dentro de los plazos estimados se entenderá que no está interesado(a) y se liberará el cupo.

