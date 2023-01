Video | Nairo Quintana en su exigente entrenamiento mientras define su futuro

El ciclista Nairo Quintana se mantiene en forma en su tierra natal mientras que consigue firmar por algún equipo. Reuters.

Todavía a la espera de entregar la confirmación sobre su futuro deportivo, el reconocido ciclista, Nairo Quintana, junto con su hermano Dayer Quintana, compartió un video en sus redes sociales sobre el exigente proceso de entrenamiento que está llevando a cabo en Boyacá para mantenerse en forma y así poder llegar en buenas condiciones al equipo que desee contratarlo.

En el video, Dayer le compartió a sus seguidores un corto momento de descanso que tuvieron, luego de estar en actividad física todo el día. Fue allí donde Nairo narró un poco de lo que fue su jornada de entrenamiento que involucró bastante frío, barro, agua y bastante desgaste corporal:

Dayer: “Mi gentecita, hoy día improvisado, de sol a sol, de 6 a.m. a 6 p.m. Todo el día nos llovió. ¿Qué se dice padrecito?” Nairo: “Todoterreno, mojados, embarrados, con agua, con sueño, con hambre, cansados; pero una ‘chimba’”.

Vea aquí el video que subieron los hermanos Quintana donde se evidencia el duro ciclo de entrenamiento por el que pasan para mantenerse en forma:

El hermano de Nairo Quintana compartió un video donde narran las exigentes condiciones en las que entrenan. @dayerquintanarojas.

‘Nairoman’ como es usualmente conocido, ha logrado encontrar nuevamente en su tierra las condiciones suficientes para mantener su nivel al lado de la élite. Esta vez fueron los municipios de Togüí y Arcabuco, en Boyacá, en los que Quitana pasó con su caballito de acero junto con su círculo más cercano.

Es importante resaltar que las vías de estos municipios no están pavimentadas y debido a la temporada invernal por la que pasa el país, las condiciones para entrenar se tornan mucho más complicadas. De allí que los Quintana hayan terminado totalmente embarrados.

Hasta el momento, el enfoque de Nairo en sus entrenamientos lo aleja de pensar en su principal problema, que es no tener equipo. Hace un par de semanas el Escarabajo afirmó en conversación con EFE que estaría en el WorldTour este año, pero todavía no aparece un puesto para él y lo más probable es que no lo haya.

La mayoría de equipos participantes en la categoría más importante del ciclismo de ruta ya tienen sus plantillas llenas de cara a la temporada 2023 y únicamente en caso de una emergencia o excepción se podría abrir un campo para el colombiano.

Ahora, los equipos están enfocados en construir una buena estrategia de competencias para este año con sus nuevos corredores y la firma de uno nuevo, podría cambiar los planes totalmente. No obstante, Nairo seguirá intentando hasta el último día hacer parte de algún equipo.

La última oferta que tuvo el reconocido pedalista oriundo de Tunja fue por parte del Team Medellín, quien hace pocos días anunció la incorporación de Miguel Ángel López y que también participará en algunas carreras del UCI WorldTour. La invitación a unirse al equipo la realizó el director deportivo del equipo, Julián Velásquez quien afirmó todavía tienen alta la ilusión de que Nairo firme con ellos:

“Nuevamente, hago un llamado, como lo hicimos en días anteriores, a Nairo Quintana. Nos fascinaría contar contigo en el equipo, las puertas del Team Medellín están abiertas para ti y esperemos que algún día podamos tenerte, que nos representes y que tengas la oportunidad de continuar esa espectacular carrera deportiva que has tenido, que nos sigas representando con honores a todos los colombianos”.

