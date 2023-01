Teófilo Gutiérrez recibió una oferta formal por parte de uno de los clubes grandes de Bogotá

El delantero colombiano recibió la oferta formal pero aún no ha dado respuesta. Foto: Colprensa

La bolsa de jugadores se sigue moviendo en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) y en esta ocasión es uno de los clubes más representativos de la capital colombiana los que podrían dar la sorpresa en este mercado de pases. Independiente Santa Fe, quien recientemente confirmó la llegada de jugadores como Fabián Sambueza y Christian Marrugo, tendría la intensión de ir por una de las grandes figuras del Deportivo Cali en los últimos años, el barranquillero Teófilo Gutiérrez.

Teófilo Gutiérrez, a sus 37 años de edad, sigue siendo uno de los jugadores destacados de la Liga BetPlay. En el Deportivo Cali tuvo un gran rendimiento y su enorme experiencia en varias de las ligas más competitivas del mundo lo convierten en uno de los jugadores más apetecidos por diferentes clubes en Colombia. Ahora existe la posibilidad de que el exJunior de Barranquilla juegue en Bogotá con Santa Fe, equipo que disputará la Copa Sudamericana.

Tras haber rescindido de su contrato con el Deportivo Cali, el delantero se convirtió en un jugador libre y ahora tiene la opción de poder negociar con cualquier equipo. Al ser uno de los más experimentados en todo el FPC, las ofertas de varios clubes no se han hecho esperar y por el contrario, Teófilo cuenta con algunas opciones en este mercado de pases, las cuales está estudiando de manera tranquila y pensando en tomar la mejor decisión para su futuro inmediato.

También puede leer: Tres fuertes bajas tendría Santa Fe para el inicio de torneo: les contamos cuáles serían

Todo parece indicar que una de las intenciones del atacante al salir del cuadro azucarero era volver a Junior de Barranquilla; sin embargo, esta opción con el pasar del tiempo no avanzó y el club tomó la decisión de no hacerse con su fichaje. Algunos clubes se mostraron interesados en él para el 2023 y uno de estos fue el Atlético Bucaramanga, pero al parecer no hizo una oferta formal por él.

El equipo bogotano se encuentra realizando la pretemporada con miras a los objetivos del 2023. Foto: Colprensa

De acuerdo con la información revelada por el periodista Alexis Rodríguez, Independiente Santa Fe tomaría ventaja sobre el resto de clubes y habría presentado a Teófilo Gutiérrez una oferta formal para jugar en el 2023 en el cuadro ‘Cardenal’. Sin embargo, afirmó que aún no han recibido una respuesta oficial por parte del jugador.

“Desde Santa Fe me contestaron que así como hicieron con Estupiñán y con Carlos Sánchez, pasamos ofertas, pero no hemos obtenido respuesta”, afirmó el periodista.

Esto le puede interesar: Presidente de Santa Fe, ante las críticas de la afición, confirma la llegada de más jugadores

A la oferta por Teófilo Gutiérrez, también se habría sumado la oferta forma por parte del club albirrojo por el guardameta Harlen Castillo, quien fue una de las grandes figuras del Deportivo Pereira que se coronó campeón de la Liga BetPlay 2022-I. No obstante aún se desconoce la posición que tomó ‘Chipi Chipi’ tras conocer el interés del equipo bogotano y tampoco ha hecho llegar una respuesta oficial.

Por ahora, Independiente Santa Fe ya se encuentra realizando la pretemporada con varias caras nuevas en el club como lo son Fabián Sambueza que llega proveniente del Junior de Barranquilla, Christian Marrugo del Independiente Medellín , Iván Rojas del Envigado, Alexis Manyoma, Julián Millán y Fabio Delgado del Cortuluá. El objetivo del equipo para el 2023 es volver a ser protagonista en la Liga BetPlay, torneo que no gana desde el 2016, y de la Copa Sudamericana, trofeo que obtuvo para sus vitrinas tras coronarse campeón en 2015.

Seguir leyendo: