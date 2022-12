A Nacional no es el único que le pasa: hinchas de Santa Fe también están molestos por el valor de los abonos

El precio de los abonos no convence a los hinchas de Santa Fe. Foto: Colprensa

Atlético Nacional ha tenido varios inconvenientes con sus hinchas debido al precio de los abonos para el 2023, llegando incluson a modificar sus valores en tres ocasiones, esto con el fin de mejorar las ventas y contar con la presencia de gran parte de su público para la Liga BetPlay 2023-I. Esta situación no es ajena en la capital colombiana ya que Independiente Santa Fe está viviendo un momento similar con sus aficionados.

El equipo ‘Cardenal’, aunque tuvo algunos momentos destacados en la pasada Liga BetPlay 2022-II, no pudo consolidar el objetivo que era disputar la final y conquistar la anhelada décima estrella. Ahora tras la salida de Alfredo Arias y con la confirmación del regreso de Harold Rivera, Santa Fe deberá empezar una nueva temporada con algunos problemas económicos y una plantilla limitada en varios aspectos, pero con el objetivo de ser protagonista en el torneo local y en la Copa Sudamericana, torneo que ya ganó en 2015.

Aunque el equipo santafereño ha sido uno de los que más movimientos ha realizado en la ventana de transferencias y confirmó la llegada de jugadores de gran trayectoria como Christian Marrugo y el argentino Fabián Sambueza, estas incorporaciones no terminan de convencer a una gran parte de la hinchada que cuestiona la gestión que viene realizando el presidente del club, Eduardo Méndez.

El plan de abonos de Independiente Santa Fe para el primer semestre del 2023 fue publicado hace varios días, no obstante, algunos reportes indican que no se han realizado tantas ventas como se esperaba y varios aficionados del cuadro albirrojo han alzado su voz de protesta en contra de los elevedos precios de la boletería para la siguiente temporada. Es importante señalar que este plan incluye los 10 juegos de local en la Liga BetPlay, un descuento del 20% para comprar en la Tienda Cardenal y un regalo que será la boleta para el juego de la Copa Sudamericana.

Varios hinchas han criticado el valor de los abonos para el cuadro 'Cardenal'. Foto: Colprensa

Estos son los precios de los abonos (renovación)

- Lateral Sur | $229.155

- Oriental general | $285.363

- Oriental platea | $399.940

- Oriental preferencial | $399.940

- Occidental general | $514.518

- Occidental platea baja | $ 837.713

- Occidental platea alta | $ 837.713

- Occidental preferencial | $837.713

Nuevos abonos

- Lateral Sur | $ 259.421

- Oriental general | $ 329.681

- Oriental platea | $ 443.177

- Oriental preferencial | $ 443.177

- Occidental general | $ 562.078

- Occidental platea baja | $ 907.973

- Occidental platea alta | $ 907.973

- Occidental preferencial | $ 907.973

La hinchada del equipo santafereño culpa al presidente Eduardo Méndez por el regular momento del equipo en materia económica. Foto: Guardia Albi-Roja Sur (Oficial)

Críticas de los hinchas por el precio de los abonos

Muchos de los seguidores del cuadro ‘Cardenal’ han utilizado las redes sociales para expresar su rechazo con respecto al valor de los abonos, sin embargo, hay quienes confirmaron su compra debido a que el momento del equipo no es nada positivo en matera económica y este ha sido un impedimento para estructurar una gran base que le permita luchar por el campeonato. Algunos de los comentarios por parte de los hinchas señalan que

- “Creo que sí se llegan a 2500 abonos es mucho la verdad con la crisis económica del próximo año y estas contrataciones no es que ayude mucho el precio de los abonos! Después Sr Méndez no se queje en los medios que la hinchada no acompaña con precios por las nubes”

- “Con eso precio tan miserables que dieron, ni un plazo para abonados antiguos no a todo el mundo le pagan la prima el 15 de diciembre a otros les pagan en 30. Muchas gracias pero por mi lado son 2 abonos menos #FueraMendez”

- “Ya no más. Ni un peso para Méndez y Perdomo. Después de 10 años comprando abono...no más. Y somos 3 en esta casa. Tres abonos menos”

De acuerdo con información publicada por el periodista Theo González, quien suele seguir de primera mano la actualidad de Independiente Santa Fe, hasta el 28 de diciembre de 2022, el equipo ‘Cardenal’ solo había vendido 2019 abonos, una cifra que no termina de convecer a las directivas que apuestan a que los seguidores acompañen masivamente al cuadro bogotano en el siguiente semestre.

