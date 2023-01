Esta es la millonada que pagaría Atlético Nacional por Fabián Castillo

El club 'Verdolaga' haría una millonaria oferta por el jugador colombiano. Foto: @Xolos

Atlético Nacional está acostumbrado a ser uno de los equipos que más destaca en el mercado de pases y suele ser uno de los que más mueve la bolsa de jugadores durante el periodod e transferencia. En este 2023, a diferencia de otros años, el club ha tenido que lidiar con las críticas por parte de la hinchada debido al manejo que le han dado las directivas al club paisa, a esto se suma el alto precio de los abonos y los refuerzos que han sido confirmados hasta la fecha, los cuales no convencen a los aficionados.

Esta situación ha hecho que las directivas del club puedan analizar más jugadores de renombre que puedan ser fichados para la temporada 2023 en donde Atlético Nacional tiene como gran objetivo la Liga BetPlay y la Copa Libertadores. Aunque la molestia de los hinchas se ha hecho sentir en las últimas semanas, el equipo paisa ya ha confirmado hasta el momento varias incorporaciones, no obstante, estos no convencen a los seguidores.

Entre los que se destacan están Cristián Zapata, que llegó proveniente de San Lorenzo de Almagro de Argentina, y Juan Felipe Aguirre, quien actuó para el Montevideo Wanderes de Uruguay. A estos nombres también se suman Sergio Mosquera, que logró vestirse con los colores de Atlético Nacional tras llegar a un acuerdo con el Deportes Tolima, y el brasileño Francisco Da Costa, que jugó el último año para el Bolívar de La Paz.

Sin embargo, ahora se dieron a conocer varios nombres importantes que podrían ser fichados por el club y se sumarían a la plantilla que es dirigida por el brasileño Paulo Autuori y uno de estos es Fabián Castillo, jugador que tuvo experiencia en Selección Colombia y que actualmente milita en el fútbol mexicano. De acuerdo con la información revelada por el periodista Pipe Sierra, el club ‘verdolaga’ está interesado en hacerse con el fichaje del jugador Fabián Castillo que juega para los Xolos de Tijuana.

El jugador colombiano es pretendido por Atlético Nacional para la siguiente temporada. Foto: @Xolos

“El extremo en el que trabaja fuertemente #AtléticoNacional es Fabián Castillo (30). Ya se envió una oferta, pero aún no llegan a los números que pide ‘Xolos’ Al colombiano le gusta la posibilidad y está a la espera de novedades en el negocio”, aseguró el comunicador en sus redes sociales.

Aunque la información y los detalles de su posible fichaje no se han confirmado y no han sido revelados, si se puede especular por el precio que pagaría el club colombiano por su fichaje ya que el futbolista de 30 años tiene un valor en el mercado de 800 mil euros, algo más de 4 mil millones de pesos colombianos, una cifra considerable teniendo en cuenta la plantilla que actualmente tiene el club paisa y en el que destacan los nombres de importantes jugadores com Jhon Duque, Jefferson Duque, Jarlan Barrera, entre otros.

Fabián Castillo es un extremo izquierdo de 30 años, que jugó ocho partidos con el Xolos de Tijuana al que regresó a mediados de 2022, luego de estar cedido en el FC Juárez. Con los Rojinegros. Contribuyó con dos asistencias en la Liga MX, en la que su equipo no pudo clasificar a la liguilla final al ocupar la casilla 15. También hizo parte del proceso en la selección Colombia sub-17 y sub-20 como también el combinado mayor con el que debutó en 2015 bajo la dirección técnica del argentino José Néstor Pekerman para los duelos de eliminatoria rumbo a Rusia 2018.

