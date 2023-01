Daniel Mantilla reveló por qué se fue de Atlético Nacional y eligió el Deportivo Cali

Daniel Mantilla ya porta la casaca del Deportivo Cali. Twitter: @Asodeporcali

Deportivo Cali completó durante este fin de semana el desarrollo de su fase de fichajes, a menos, que la directiva tome algún tipo de decisión extraordinaria. Una de las trasferencias más llamativas, fue la del volante Daniel Mantilla, quien arriba al club luego de su paso por Atlético Nacional. El atacante habló sobre su llegada al ‘Verdiblanco’ y reveló los motivos de su salida del conjunto paisa.

El volante destacó que durante la temporada que hizo parte del ‘Rey de Copas’, entregó toda su experiencia y profesionalismo para satisfacer la directiva, hecho que lo llevó a ser inicialista de manera habitual, de igual forma, agradeció a la institución, a sus compañeros y la misma hinchada, pues fueron fundamentales para que se adaptara durante su permanencia en Medellín.

Mantilla señaló:

“Creo que es un año de mucho aprendizaje, tuve la oportunidad también de vivir esa experiencia, de ser campeón que nunca lo había vivido, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar constantemente durante todo el año; agradecido con el club, con la hinchada, que también me acogió muy bien, fue un año muy bueno para mí”.

De igual forma, reveló cuál fue el motivo por el que no siguió con Nacional, destacando que todo fue una decisión administrativa: “Son decisiones que se toman desde la parte directiva, yo siempre traté de dar todo al máximo y entrenar para el que al final, ellos tomaran una decisión y el final me informan que no se dio”, expresó.

Daniel Mantilla estuvo con Nacional durante el 2022. Tomado de @dimayor

Su llegada al ‘Glorioso’ se convierte en una ilusión tanto para él como para la afición, sin embargo, el detonante para que saliera del cuadro ‘Verdolaga’ también implicara el factor económico, teniendo en cuenta que, los derechos deportivos del jugador pertenecían a Patriotas de Boyacá y Atlético Nacional tenía la opción de compra, sin embargo, no hizo uso de la misma.

“Estuvo muy tranquilo, sabía que algo bueno iba a pasar este año y gracias a Dios, el Deportivo Cali estuvo interesado. Muy contento de estar acá, en Nacional tenían que hacer uso de la opción de compra, me dijeron que económicamente les quedaba en este momento difícil hacerla, y que estaban muy contentos con mi rendimiento, pero que al final tomaron la decisión de que yo no continuara en equipo”.

En los micrófonos de Caracol Radio, Daniel Andrés Mantilla Ossa le envió un importante mensaje a la hinchada del Deportivo Cali, pues el bumangués confesó que veía con mucha ilusión el año 2023, razón que lo había motivado junto a su familia para tomar esta crucial decisión. A su vez, añadió que uno de los factores que tuvo en cuenta fue la experiencia del técnico Jorge Luis Pinto y que el Cali hubiese accedido a comprar parte de sus derechos.

“Estoy en el Deportivo Cali como lo dije, con muchas ganas y con mucha ilusión de poder empezar y de hacer una gran temporada, este año con el equipo. Con mi familia tomamos la decisión de venir el Cali; primero, por lo que significa este equipo, por su historia, por lo que es el Cali, porque confiamos en el trabajo y en la experiencia del profe Pinto, además teníamos una meta de que un equipo nos comprara y el Cali así lo hizo”, expresó.

