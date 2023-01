Polémica en la selección Colombia sub-20: no fue convocado Tomás Ángel, el hijo de Juan Pablo Ángel

La ausencia del delantero Tomás Ángel fue la sorpresa negativa de la convocatoria de Héctor Cárdenas a la selección Colombia sub-20 para disputar el Sudamericano. Imagen: FCF.

Este miércoles 4 de enero la Federación Colombiana de Fútbol, hizo oficial la lista de 23 convocados de la selección Colombia que participará en el Sudamericano Sub-20 que tendrá lugar entre el 19 de enero y el 12 de febrero del 2023 y que se llevará a cabo en las ciudades de Cali y Bogotá.

El combinado nacional, dirigido por el técnico Héctor Cárdenas, buscará concretar su puesto en la fase final y posteriormente colocarle la guinda al pastel consiguiendo el título incluyendo el pase a la próxima Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Indonesia 2023, que se disputará entre el 20 de mayo al 11 de junio.

La mayor parte de la lista dejó satisfechos los deseos de los aficionados, sin embargo, como es usual cuando se hacen este tipo de nombramientos siempre se da algún punto que no termina de encajar del todo bien en la hinchada. Este caso no fue la excepción y la ausencia del delantero Tomás Ángel, hijo del reconocido exfutbolista colombiano Juan Pablo Ángel, fue lo que más causó revuelo en la fanaticada Tricolor.

No es por el hecho de que Tomás sea el hijo de Juan Pablo lo que causó la indignación de su no convocatoria, sino porque el joven ariete ha demostrado que tiene el talante y talento necesario para ganarse un puesto en la selección y más aún para uno de los torneos que más sirven para descubrir joyas en bruto, además de ser uno de los espacios que permiten a varios jugadores llegar a la selección mayor.

Lo que más extraña de la ausencia de Ángel en este llamado al equipo nacional, es que durante todo el 2022 hizo parte activa de las convocatorias de Héctor Cárdenas, su más reciente aparición con la Tricolor fue en el último microciclo realizado en el mes de diciembre.

Además, hizo parte del equipo que participó en el Torneo Maurice Revello (antes conocido como el Esperanzas de Toulon) donde Colombia finalizó en el cuarto puesto, siendo el delantero el goleador del equipo y uno de los capitanes.

Finalmente, también participó en los últimos cuatro amistosos que tuvo la sub-20 ante Ecuador, que se jugaron en Bogotá y ante Perú, que se disputaron en territorio Inca, por lo que termina de ser más incomprensible aún su ausencia en la lista final de convocados.

Una de las razones principales por las cuales tal vez no fue llamado a la selección, fue por su falta de minutos de juego en su club, Atlético Nacional. Nada más en la última mitad de 2022, Tomás solo participó en dos partidos del Verdolaga, uno de liga y otro de copa, pero lo peor de todo es que no fueron encuentros completos, sino pocos minutos de juego, siendo 32 en total combinando ambas contiendas.

No obstante, lo que si es certero es que a pesar de no tener a Ángel en el equipo, ataque no le faltará a Colombia, ya que el joven artillero Jhon Jader Durán de 19 años y que ya jugó con el plantel mayor dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, si fue llamado y será el pilar principal de la ofensiva cafetera en el Sudamericano sub-20.

Ahora, con una generación totalmente nueva, Colombia querrá dejar en alto otra vez la bandera del país y estar presente en la cita orbital. No obstante, como es usual los seleccionados de Brasil y Argentina se plantan como los candidatos principales a hacerse con el trofeo.





