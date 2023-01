Andrea Valdiri mostró cuál fue su ritual para recibir el Año Nuevo

Andrea Valdiri compartió su ritual para recibir el Año Nuevo. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Cuando faltaban unas pocas horas para dejar atrás el 2022 y recibir el Año Nuevo, Andrea Valdiri compartió con sus seguidores su ritual para comenzar con las mejores energías el 2023. ¿En qué consistió? Pues bien, desde sus Historias de Instagram la creadora de contenido mostró una mesa llena de velas, hojas, lapiceros, lentejas, entre otras cosas, y comenzó por explicar:

“Este es un ritual que hago todos los años y se los quise compartir porque a mí me ha servido. A pesar de que estamos en fiestas no nos podemos olvidar de la parte espiritual. Compré muchos lapiceros y hojitas porque aquí vamos a anotar las cosas que no nos agradan de cada uno y queremos cambiar; esto lo vamos a quemar. En otra hojita, que vas a guardar en tu billetera, vas a escribir todos los sueños y anhelos que tienes para el 2023 y a medida que vas logrando cada uno lo vas señalando durante el año”.

Posteriormente, la también bailarina habló sobre las velas, las cuales tenía para que cada quien pidiera sus respectivos deseos.

“Tenemos varitas de incienso para despejar todas las cosas malas, energías negativas. Así como mucha gente nos quiere, otras nos envidian. No pueden faltar los dólares dobladitos en tu billetera... esto te va a llegar platica. Las lentejas, la abundancia en tu hogar... Ya estoy lista para este 2023: muchas metas, yo sé que sí podemos”, finalizó la barranquillera sobre sus agüeros.

Andrea Valdiri compartió su ritual para recibir el Año Nuevo

Durante la llegada del Año Nuevo, Andrea Valdiri estuvo acompañada de sus hijas Isabella y Adhara Valdiri; además de su esposo, Felipe Saruma. No sobra recordar que, aunque el creador de contenido no es el padre de ninguna de las pequeñas, ha ejercido como figura paterna de la menor de ellas: Adhara (1 año); puesto que su relación sentimental con la influenciadora comenzó cuando faltaba muy poco para que diera a luz a la niña.

“Mi familia y yo deseamos verte avanzar después de una caída, sonreír cuando despiertes cada día y recordarte a través de nuestras locuras que, a pesar de todo, se vale vivir cada día con agradecimiento y amor, hasta que la vida y Dios lo permita . Feliz y próspero 2023″, escribió la bailarina en Instagram tras publicar una serie de imágenes en las que se le ve posar junto a su familia.

El mensaje de Andrea Valdiri para recibir el 2023. Foto: Instagram @andreavaldirisos

Los regalos que Andrea Valdiri recibió de parte de sus empleados en Navidad:

Varias son las veces en que La Valdiri ha dado muestra de los lujosos obsequios que le ha dado a los miembros de su equipo de trabajo, sin embargo, durante la época navideña, la creadora de contenido también quiso compartir con sus seguidores cuáles fueron esos regalos que ella recibió de parte de sus empleados. De este modo, desde sus redes sociales se le pudo ver luciendo un gorro de Navidad y celebrando en su casa cuando sus empleaos le entregaron una gran bolsa de regalo dorada. Posteriormente, la influenciadora se dio a la tarea de mostrar uno a uno los detalles que contenía aquel paquete.

Aquí el video compartido por Andrea Valdiri:

“Se gastaron el sueldo”, los regalos que Andrea Valdiri recibió de parte de sus empleados

