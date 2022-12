Yina Calderón contó que su padre fue víctima de los ladrones. Foto: Instagram @oficialdjyinacalderon

No hay un solo día en que Yina Calderón no se haga presente en sus redes sociales, la DJ de guaracha acostumbra a mantener al tanto a sus seguidores de todos los detalles de su cotidianidad: desde sus labores como DJ y empresaria, hasta de sus polémicas, viajes familiares y demás temas personales. Sin embargo, durante las últimas horas no fue mucho lo que la huilense publicó en Instagram y había una razón de fondo para esta breve ausencia: su padre, Leonel Calderón, fue víctima de los ladrones.

Así las cosas, en la noche de este miércoles 28 de diciembre la ‘exprotagonista de Nuestra Tele’ redactó en una Historia de Instagram lo siguiente: “Perdón por lo perdida, pero ando resolviendo algo horrible. Robaron la camioneta de mi papá, entonces ando resolviendo. ¡Los quiero mucho!”.

Yina Calderón contó que su padre fue víctima de los ladrones. Foto: Historias de Instagram @oficialdjyinacalderon

Aunque su mensaje fue muy concreto, la empresaria prometió que este jueves 29 de diciembre ampliaría la información sobre lo sucedido. Lo último que Yina Calderón había compartido hasta el momento en su perfil de Instagram fue un video de su hermana Leonela bailando, al parecer la familia pasa unos días de descanso en una finca:

“Dios mío Leonela, como cuando tu hermana, la tímida, se emborracha. ¡Yo creo que mañana se va a morir! Se acabó el año hp y ni critiquen que a todos nos ha pasado”, escribió la DJ de guaracha al respecto.

Vale mencionar que, a lo largo de este 2022 varias celebridades colombianas denunciaron haber sido víctimas de los delincuentes: a algunos de ellos fueron Dani Duke (creadora de contenido) y Milena López (presentadora y empresaria) los dueños de lo ajeno irrumpieron en sus casas y se llevaron algunas de sus pertenencias. A otros como Manuela Gómez (empresaria) le rompieron los vidrios de su carro para robar los artículos que estaban en el interior y no faltó el famoso al que le robaron el celular, como fue el caso de Daniel Arenas (actor).

Yina Calderón revela lo que piensa su padre del polémico cover que hizo del vallenato ‘Cómo duele el frío’:

Entre las figuras de las redes sociales que constantemente generan conversación ya sea por cuenta de sus polémicas o sus proyectos, está Yina Calderón. El pasado 10 de noviembre la influenciadora sacó al mercado una versión en guaracha del tema ‘Cómo duele el frío’, un clásico del vallenato que originalmente es escuchado en la voz de José Luis Carrascal.

Sin embargo, más allá del lanzamiento del cover en guaracha, también dió mucho de qué hablar el hecho de que la DJ huilense grabara el videoclip de su tema en una zona de tolerancia de Bogotá. También es de destacar que algunas de sus hermanas se desempeñaron como parte de las protagonistas del video. Ahora bien, tanto los fanáticos de la empresaria como sus detractores manifestaron sus opiniones sobre su cover, que generó demasiada polémica, pero ¿qué pensó la familia de Calderón sobre este lanzamiento?, hasta el momento, la influenciadora compartió la opinión de su padre:

