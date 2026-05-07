Paloma Valencia habló sobre la permanencia de Ciro Ramírez, señalado de actos de corrupción, en el Senado: “Debería apartarse”

Paloma Valencia retiró a Ciro Ramírez de su campaña a la Presidencia - crédito Pedraza Producciones y Catalina Olaya/Colprensa

A menos de un mes de que se celebre la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 31 de mayo de 2026, la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, se perfila junto a Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, como los favoritos para acompañar a Iván Cepeda en una segunda vuelta.

La congresista ha sido cuestionada por la cercanía de Ciro Ramírez a su campaña electoral, legislador condenado a 23 años de prisión por concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos en el caso de corrupción Las Marionetas 2.0. No obstante, tras presentar un recurso de apelación, Ramírez regresó a las sesiones del Congreso en mayo de 2025 y podrá continuar ejerciendo como congresista mientras se resuelve el proceso penal.

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Al respecto, Valencia sostuvo que el militante del Centro Democrático no hace parte de su equipo tras la decisión de la justicia.

“Ciro es miembro de este partido y, por supuesto, está en mi campaña, como está en mi partido haciendo campaña por mí. Él no tenía una condena. Cuando lo co..., lo condenaron en primera instancia, él se retiró de la campaña, como yo lo expresé y lo expresó él públicamente”, afirmó en entrevista con Semana.

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La candidata aseguró que, de ser hallado culpable por corrupción, el senador debía ir a la cárcel - crédito @ckevingomez/X

A la par, dijo que espera que Ramírez pruebe su inocencia, destacando el trabajo que han realizado juntos en el Congreso de la República. Pese al afecto que tiene por su compañero, la política colombiana no dudó en mencionar que, de hallarse culpable, debe responder por sus actos.

“Yo sí espero que Ciro logre probar su inocencia. Yo guardo esa ilusión porque yo tengo la mayor consideración por él. Es una persona con la que he compartido muchos años en el Congreso. Pero si fue, si cometió actos de corrupción, Vicky, que responda por ellos. Es que uno no puede ser complaciente con la corrupción de nadie, así sea amigo de uno”, señaló en diálogo con la periodista Vicky Dávila.

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Frente a la participación de Ramírez en los debates del Congreso, Paloma Valencia afirmó que sería mejor que diera un paso al costado, ya que su presencia facilita los ataques del candidato oficialista, Iván Cepeda, contra su aspiración presidencial.

“Claro que es carne para Cepeda. Pero yo también, pues Vicky, creo que la decisión de Ciro debiera ser la de apartarse, pero esa es la decisión que toma él, yo creo que ayudaría mucho”, expresó.

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El ‘hackeo’ al teléfono celular de Paloma Valencia

Paloma Valencia denuncia presunto hackeo y acude a Jaime Lombana - crédito Sergio Acero/Reuters

La candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció que fue víctima de un presunto hackeo de su teléfono celular y sus cuentas de mensajería en pleno proceso de campaña para las elecciones 2026, conforme a declaraciones realizadas durante una entrevista concedida a Semana.

El incidente, que incluye la posible interceptación ilegal de comunicaciones personales y políticas, generó inquietud porque “mis chats están en poder de alguien”, dijo Valencia. La candidata explicó que en su dispositivo se almacena tanto información familiar como mensajes relativos a su labor política.

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Para abordar la situación, delegó la representación legal al abogado penalista Jaime Lombana, encargado de iniciar las acciones dirigidas a esclarecer lo sucedido, detalló la dirigente del Centro Democrático.

El abogado tramitará una denuncia en el búnker de la Fiscalía - crédito Colprensa

“Las autoridades deberían decirme si me están interceptando y con qué finalidad”, planteó la postulante, quien solicitó a los organismos judiciales que se investigue el alcance de la presunta intervención y las circunstancias en que habría ocurrido.

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Durante el diálogo, la discusión tomó un matiz político cuando Vicky Dávila interrogó a Valencia sobre una publicación de Abelardo de la Espriella en la red social X, en la que el abogado y candidato presidencial sostenía haber recibido “información sensible relacionada con chats y conversaciones de campañas políticas y funcionarios del Gobierno nacional”. No obstante, Valencia negó que ese mensaje tuviera relación con su caso, declarando: “No tengo conversaciones políticas con el ministro del Interior”.

La denuncia se dio a conocer en un escenario de creciente confrontación entre candidaturas presidenciales, marcado por acusaciones e intensos cruces mediáticos de cara al proceso electoral de 2026.

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