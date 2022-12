La Liendra recordó su antiguo trabajo como repartidor de lavadoras cuando le entregó un regalo a su tía

La Liendra. Foto: Instagram @la_liendraa

Vestido como ‘Papá Noel’, La Liendra repartió varios obsequios entre sus familiares durante la Navidad. Ahora bien, uno de los regalos más especiales que entregó fue una lavadora para su tía, quien se la había pedido en vista de que estaba lavando a mano en su casa. Fue así que desde sus redes sociales, el creador de contenido comenzó por explicar:

“Nos falta un regalito por entregar y es el de mi tía. Ella me pidió una lavadora, no tenía. Me dijo como: Necesito una, mijo, porque estoy lavando a mano. Entonces, aquí le tenemos la lavadora, yo sé que ustedes saben, pero se los voy a recordar: yo antes de ser La Liendra, antes de hacer videos, repartía lavadoras en un triciclo; me parece algo bonito llegarle como ‘Papá Noel’ y volver a mi antiguo trabajo de entregar lavadoras, pero esta vez propias”.

Fue así como Mauricio Gómez (nombre de pila del influenciador) replicó dicha escena de su pasado y trasladó sin ayuda, como lo hizo tantes veces antes, la lavadora desde la sala de su casa hasta la calle, para posteriormente ubicarla en una especie de soporte que después empujaría con un triciclo. El recorrido hasta la casa de su tía no estuvo fácil, pues debió pedalear, incluso, por una calle empinada.

Finalmente, cuando llegó a la casa de su tía, él mismo descargó la lavadora y la entró a la propiedad. Al ver el obsequio, fue evidente en su familiar la emoción, quien no dudó en agradecerle: “Mi dios le pague”.

En varias ocasiones el influenciador quindiano ha resaltado lo mucho que le gusta sorprender a su familia con obsequios, de hecho, durante estas fiestas navideñas publicó varias fotografías con sus familiares y escribió en su cuenta de Instagram: “Querido Niño Dios, bríndanos salud y vida que de los regalos me encargo yo “.

Sin embargo, por más que le guste darle regalos a sus más allegados, La Liendra también ha resaltado que para obsequiarle algo a alguien tiene que ser porque se lo merezca, porque se lo ha ganado. Fue así que castigó a uno de sus sobrinos recientemente al retenerle sus obsequios y llevarlo a regalárselos a otros niños, puesto que Lalito -como se llama el pequeño- se había portado mal.

“Mira Lalito, este regalo era para ti (le mostró un carro de juguete), pero te acuerdas que le pegaste a un amiguito, le contestaste a la mamá. Entonces se lo vamos a regalar a otro niño, pero felices porque hay otros niños que no tienen regalos, que los papás no tienen plata, que los papás no tienen nada”, le dijo La Liendra a su sobrino cuando lo llevó a regalar sus juguetes de Navidad.

