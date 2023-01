Con la aceptación de la renuncia de Gustavo Bolívar, Roy Barreras dejó clara la posibilidad de este para ser candidato a la Alcaldía de Bogotá

El senador Gustavo Bolívar renunció el último día del año y le agradeció a sus electores(Colprensa)

Como algunos actores claves de la política colombiana lo venían venir, este sábado 31 de diciembre, mientras el país celebra el cierre de año, el senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar, tomó la decisión de renunciar.

“He tomado la decisión de renunciar al Senado. Este lunes empiezo a escribir una novela para el Canal RCN y el régimen de inhabilidades me lo impedía. Con total transparencia dejó abierta una posibilidad de participar en las elecciones de 2023, que aún no está definida”, indicó a través de un trino el senador Bolívar.

Aunque el senador Bolívar atribuyó su renuncia a que escribirá una novela para el Canal RCN, genera dudas no solamente el hecho de que su nombre hubiera sonado para ser eventual candidato a la Alcaldía de Bogotá en las elecciones del año entrante, sino por lo que dijo el presidente del Senado, Roy Barreras, cuando le aceptó la pregunta.

Y esa es una sospecha que se suma al hecho de que justamente hoy, último día del año, se vence el plazo para aquellos congresistas que tengan alguna inspiración a participar directamente en las elecciones de 2023, de renunciar).

De hecho, pocos minutos después de que hiciera pública su renuncia, tanto el presidente del Senado, Roy Barreras, como el mismo Congreso de la República, le aceptaron su renuncia.

“Esta es la carta de Renuncia de un Senador y Resolución de aceptación el día de hoy. Con ella desaparece la incompatibilidad por cruce de períodos y queda habilitado para aspirar a la Alcaldía de Bogotá si así lo decide. El Pacto Histórico juega en el 2023″, indicó a través de un trino el presidente del Senado.

Por su parte, el senador Gustavo Bolívar le agradeció a toda la ciudadanía que depositó su confianza en su gestión y ofreció disculpas por no concluir con su actual periodo legislativo. El ex senador señaló que continuará trabajando y aportando desde el lugar en el que se encuentre, desarrollando o llevando a cabo su papel como ciudadano.

El pasado 23 de diciembre, acerca de la posibilidad de que se lanzara como candidato a la alcaldía de Bogotá, Bolívar afirmó: “Cuando yo anuncié que me iba a retirar del Congreso, no pensé que ser congresista me iba a inhabilitar para llegar a la Alcaldía de Bogotá. Sin embargo, en estos momentos sigo recibiendo muchos apoyos, mucha gente que me quiere apoyar para la Alcaldía. Sé que hay grandes posibilidades de llegar a ese cargo, porque pertenezco al Pacto Histórico, que está gobernando bien”.

Añadió que “los esfuerzos han traído la satisfacción del deber cumplido. Le hemos entregado al país grandes transformaciones como la Reforma Tributaria, la aprobación del Acuerdo de Escazu, un país más consciente de abordar la crisis climática y ambiental, y una política más incluyente y diversa (...) Seguiré absolutamente comprometido con las transformaciones de este país y estoy seguro que una vez resueltos los temas enunciados, vendrán grandes retos, grandes decisiones”, precisó, en su carta de renuncia, uno de los más fieles escuderos del presidente Gustavo Petro.

