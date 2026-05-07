Colombia

Familia del periodista Mateo Pérez cree que fue asesinado; habitantes hallaron sus pertenencias: “Esto nos da pistas”

El joven cumunicador desapareció en el municipio de Briceño, Antioquia. El Ministerio de Defensa no tiene información que confirme su muerte, por ahora se presume desaparecido

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Mateo Pérez Rueda, asesinado en Antioquia, presuntamente, por las disidencias de las Farc - crédito @NilsonJavierB/X
La familia espera poder recurperar el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda - crédito @NilsonJavierB/X

Hay incertidumbre sobre lo que pudo haber pasado con el periodista Mateo Pérez Rueda. El comunicador, que dirige la revista El Confidente, de Yarumal (Antioquia), desapareció el 5 de mayo de 2026 en el municipio de Briceño (Antioquia), a donde viajó para hacer un trabajo periodístico.

Hay rumores sobre la posibilidad de que el joven haya sido asesinado; sin embargo, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró ante los medios de comunicación que la información que tienen las autoridades hasta el momento solo indica una desaparición. “Estamos haciendo todo lo necesario para ubicarlo y traerlo nuevamente al seno de su hogar”, detalló.

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No obstante, la familia de la víctima ya no mantiene la esperanza de encontrarlo con vida. Según indicó Jorge Rueda, primo del periodista, debido a reportes que han recibido de algunos testigos, creen que el comunicador pudo haber sido asesinado y ahora solo solicitan ayuda para hallar su cuerpo.

La Secretaría de Seguridad ofrece hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a la captura de alias 'Víctor Chala', líder del frente 36 - crédito Alcaldía
El periodista Mateo Pérez fue visto por última vez el 5 de mayo de 2026 - crédito Alcaldía de Briceño

De acuerdo con las declaraciones que entregó el familiar a Noticias Caracol, el cadáver del joven lleva dos días en una zona de Briceño y nadie ha podido ingresar al territorio para buscarlo y recuperarlo. En ese sentido, hay riesgo de que el cuerpo desaparezca.

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La desaparición del periodista y el hallazgo de objetos personales

El primo del comunicador indicó que, según la información que ha recibido la familia hasta el momento, Mateo Pérez fue interceptado por hombres armados en la vía rural de Briceño, en la vereda Palmichal. Los sujetos lo obligaron a bajar de la motocicleta que conducía y a acompañarlos hasta un punto cercano a la vereda.

Allí, algunas personas presenciaron los hechos y se percataron de que fue maltratado. “No se habla solo de asesinato, sino también de tortura”, afirmó. Se presume que el periodista fue asesinado y que los criminales trasladaron su cuerpo a otro sitio.

Escena crimen Veracruz ilustrativa (Foto: Cuartoscuro)
Hombres armados habrían interceptado al periodista Mateo Pérez en una carretera de Briceño y lo habrían torturado - crédito Cuartoscuro

Las personas que afirmaron tener datos sobre lo ocurrido revelaron a la familia que encontraron varios objetos personales de Mateo Pérez en la carretera que conduce a una vereda a la que se estaba dirigiendo el comunicador para hacer un reportaje.

“Habitantes de la zona pudieron presenciar la desaparición de Mateo. Además, encontraron algunas cosas personales de Mateo como su moto, su billetera, sus llaves y su teléfono. Esto nos da pistas de lo que pensamos que pasó y es que Mateo perdió la vida”, precisó el primo al medio de comunicación citado.

En ese sentido, la familia espera que las autoridades logren buscar en la zona donde se cree que dejaron el cuerpo del joven. Sin embargo, aclaró que se debe solicitar un permiso para entrar a ese lugar. Debido a la carencia de ese aval, ni la fuerza pública ni entidades como la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo o la Personería de Briceño han podido pasar.

Las Disidencias de las Farc estarían detrás de la desaparición del joven periodista - crédito AFP
Las Disidencias de las Farc estarían detrás de la desaparición del joven periodista - crédito AFP

“Todo el mundo nos ha dicho que no se puede ingresar a la zona, que es de conflicto, nos han dicho que no van a ingresar hasta que no tengan un permiso, yo quiero saber de quién”, dijo al informativo.

En la región delinquen varios grupos armados, entre ellos, la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, que están bajo el mando de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá. Se cree que esta organización criminal está detrás de la desaparición del joven periodista.

La Gobernación de Antioquia y la fuerza pública ofrecen recompensas millonarias por información que permita capturar a 'Primo Gay' y 'Chala', vinculados con la desaparición de Pérez - crédito Ministerio de Defensa de Colombia
La Gobernación de Antioquia y la fuerza pública ofrecen recompensas millonarias por información que permita capturar a 'Primo Gay' y 'Chala', vinculados con la desaparición de Pérez - crédito Ministerio de Defensa de Colombia

La estructura en cuestión está liderada por alias Chejo, que opera junto con criminales como alias Pablo Tole, alias Manuel Guaricho, alias Primo Gay (Neider Yesid Uñates López) y alias Barbas; todos cumplen las instrucciones de alias Calarcá. Las autoridades le están siguiendo la pista a “Primo Gay” y a John Edison Chala Torrejano, alias Chala, por su presunta participación en la desaparición del comunicador.

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