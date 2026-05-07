Colombia

María Fernanda Cabal se enfrentó al ministro de Educación por polémico nombramiento dentro del Gobierno: “¿Y cuál es la sorpresa?"

La senadora cuestionó la llegada de Daniel Guillermo Torres, exactivista del Icetex, al Ministerio de Educación. Ante las críticas, el jefe de cartera, Daniel Rojas, defendió la contratación, lo que desató una pelea

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Las tensiones entre Daniel Rojas y María Fernanda Cabal aumentaron luego de la designación de Daniel Guillermo Torres Niño dentro del Ministerio de Educación - crédito Presidencia - @MariaFdaCabal - @danieltorres086/X
Las tensiones entre Daniel Rojas y María Fernanda Cabal aumentaron luego de la designación de Daniel Guillermo Torres Niño dentro del Ministerio de Educación - crédito Presidencia - @MariaFdaCabal - @danieltorres086/X

Las tensiones políticas en torno al Ministerio de Educación escalaron tras la controversia por el nombramiento de Daniel Guillermo Torres Niño, funcionario de esa cartera, lo que desató una fuerte crítica de la senadora María Fernanda Cabal y una respuesta inmediata del ministro Daniel Rojas Medellín, que defendió la decisión administrativa y el rol del nuevo asesor dentro del Gobierno.

La senadora del Centro Democrático cuestionó en su cuenta en la red social X la designación de Torres, al que describió como un antiguo activista contra políticas del gobierno de Iván Duque (2018-2022) y representante de usuarios del Icetex, ahora vinculado al Ejecutivo.

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En su mensaje afirmó: “#LosIndignados Daniel Torres funcionario del Ministerio de Educación de Petro, jefe (E) de la Oficina de Tecnología y Sistemas. El sector Educación que tanto lo indignaba ahora le paga el salario (sic)”.

La senadora María Fernanda Cabal criticó la vinculación de Daniel Torres al Ejecutivo de Gustavo Petro por medio del Ministerio de Educación - crédito @MariaFdaCabal/X
La senadora María Fernanda Cabal criticó la vinculación de Daniel Torres al Ejecutivo de Gustavo Petro por medio del Ministerio de Educación - crédito @MariaFdaCabal/X

La reacción del ministro Daniel Rojas Medellín llegó por la misma red social, en la que rechazó las críticas y defendió el nombramiento con un mensaje directo: “¿Y cuál es la sorpresa? Pues obvio, nosotros llegamos acá para reivindicar a quienes ustedes golpearon. Las víctimas de ustedes ahora deciden y trabajan para el pueblo. Somos pueblo trabajando para el pueblo".

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“Lo malo sería que mantuviéramos a los que mandaban a disparar a los estudiantes”, añadió el ministro de Educación en su post.

El ministro afirmó que resulta coherente que una persona que estuvo en procesos de lucha haga parte del Gobierno de Gustavo Petro. También respaldó su presencia en la administración, luego de las fuertes críticas emitidas por la congresista de la oposición.

El ministro Daniel Rojas defendió la decisión de la llegada de Daniel Torres y sostuvo que el Gobierno integra a personas que participaron en procesos sociales - crédito @DanielRMed/X
El ministro Daniel Rojas defendió la decisión de la llegada de Daniel Torres y sostuvo que el Gobierno integra a personas que participaron en procesos sociales - crédito @DanielRMed/X

Él es Daniel Torres, el que provocó una polémica con su cargo en el Gobierno Petro

Daniel Guillermo Torres Niño, ingeniero eléctrico colombiano, ocupa actualmente el cargo de asesor del Ministerio de Educación Nacional; además, actúa como delegado de la entidad ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

Su hoja de vida incluye su designación en la Oficina de Tecnología y Sistemas de la Información de la cartera, posición que hoy concentra parte de la controversia política. El cargo consiste en establecer las directrices sobre tecnologías de la información dentro del Ministerio de Educación, en coherencia con las políticas, planes, programas y proyectos del sector educativo.

Además, implica diseñar y poner en marcha estrategias que permitan que esas herramientas tecnológicas no solo se adopten, sino que se integren de manera efectiva en las distintas áreas del sistema educativo, facilitando su uso y aprovechamiento institucional.

- crédito @danieltorres086/X
Daniel Guillermo Torres es ingeniero eléctrico y actualmente se desempeña como asesor del Ministerio de Educación- crédito @danieltorres086/X

Las objeciones no se quedaron solo en su designación. A partir de ahí surgieron dudas en varios sectores por una obligación financiera cercana a los $30 millones con el Icetex, institución con la que además tuvo relación como representante de usuarios. Ese compromiso figura reportado como “cartera castigada”, de acuerdo con versiones difundidas en el debate público.

Los señalamientos que hizo Cathy Juvinao sobre Daniel Guillermo Torres

A eso se suman señalamientos que realizó la representante Catherine Juvinao, del Partido Verde, lo acusó de presunta filtración de información reservada y de posibles conductas asociadas a tráfico de influencias y uso indebido de datos oficiales; estas versiones aumentaron la tensión alrededor de su llegada al Ministerio.

De acuerdo con documentos del Ministerio de Educación, Daniel Guillermo Torres firmó un contrato el 19 de octubre de 2024 por $25 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año.

Su labor consiste en asesorar a la subdirección de apoyo a las instituciones de educación superior en tareas relacionadas con la implementación, seguimiento y articulación de políticas entre la cartera y el Icetex.

La iniciativa liderada por la representante Catherine Juvinao busca transformar el crédito educativo en Colombia - crédito Germán Forero/Prensa congresista - Colprensa
Cathy Juvinao señala que Daniel Guillermo Torres enfrenta dudas relacionadas con presuntas filtraciones de información reservada y el uso indebido de datos oficiales del Icetex - crédito Germán Forero/Prensa congresista - Colprensa

La controversia aumentó por una denuncia que el Icetex presentó ante la Fiscalía General de la Nación. En esa acción se le atribuyeron señalamientos por presunto tráfico de influencias, revelación de secretos y uso indebido de información privilegiada.

Según lo expuesto, estos hechos habrían impactado la gestión de la entidad y generado preocupación en la confianza de los estudiantes y en su funcionamiento interno.

Ante este antecedente y el pronunciamiento de Cabal, Daniel Torres respondió al señalar que su labor se orienta al sector educativo y que su participación responde a un proyecto construido por y para personas que estuvieron en distintas luchas sociales.

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