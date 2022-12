Gustavo Bolívar se refirió al cambio de opinión sobre la compra de aviones para la Fuerza Aérea: “Una cosa es tuitear desde la oposición y otra es gobernar”

Senador Gustavo Bolívar, presidente de la Comisión Tercera del Senado

Decenas de voces en contra, tanto de la misma Coalición de Gobierno como la oposición, han señalado la inconveniencia de comprar la nueva flota que remplazaría los aviones Kfir, que estaría a pocos años de terminar su vida útil de servicio dentro la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

Sobre esto ha hablado el senador del Pacto Histórico y la de las manos derechas de Gustavo Petro, Gustavo Bolívar. dijo que es muy diferente tuitear desde la oposición, otra es gobernar.

“Ya cuando se sienta a Gobernar y el Ejército le dice ‘mire, Venezuela tienen no se cuantos aviones supersónicos’, como los sukhoi rusos, que pueden llegar en un minuto a Bogotá y tu no tienen sino cinco aviones viejos cambia la percepción”, dijo el senador en 6AM de Caracol Radio.

“Una cosa es estar en la oposición y otra es sentarse a gobernar con la cúpula militar y que le digan ‘mire, estamos desprotegidos, no tenemos baterías antiaéreas’. A todo eso nos hemos opuesto en el pasado; y eso que ahora tenemos una relaciones más amistosas con Venezuela y se podría aplazar la compra, pero en realidad Colombia está muy desprotegida”, señaló Bolívar.

Y añadió “No sé cuál es la estrategia que le han mostrado al presidente Petro, pero Venezuela está fabricando drones iraníes no tripulados, incluso, con misiles. Ese cuento que nos metieron en el Gobierno pasado que decían ‘ya tenemos no se cuantos militares en la frontera para asustarlos’, y no, ellos tienen esos aviones y atacan 5 puntos estratégicos y acaban el país (...) no hay cómo detener un avión como esos”.

Bolívar resaltó la “ineficiencia” de los aviones Kfir que tiene la Fuerza Aérea Colombiana, pues estos no son capaces de llegar a San Andrés con una sola carga de gasolina.

Preocupación en el Pacto Histórico por falta de representación para las elecciones del 2023

Recientemente, el presidente del Senado, Roy Barreras, le ha pedido a algunos de sus colegas en el Pacto Histórico que renuncien, ya que -según él- hay falta de representación para las elecciones del 2023.

Sobre esas declaraciones se refirió el senador Gustavo Bolívar, que le dio la razón al presidente del Senado, e incluso resaltó que le pidió a uno de sus compañeros -Alexander López- que se lanzara a la Gobernación del Valle del Cauca, para intentar detener la “maquinaria” de Dilian Francisca Toro.

“Lo que pasa es que no tengamos cuadros, lo que pasa es que no es que tengamos muchos, no son visibles y ahora la política se ha convertido en un tema de marketing, el que tenga más nombre es el que gana o el que más fácil se pueda vender, y en eso sí estamos escasos”.

Gustavo Bolívar también se refirió a la controversia por las declaraciones del presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, y señaló:

“Bueno, primero aclarar de dónde sale el dinero. Hay mucha tergiversación, falta de pedagogía, y también en la entrega esta información por parte del Gobierno. Lo que pasa es que es un tema muy complicado, y es que el relato que se está construyendo por parte de la oposición es que nosotros vamos a tomar los 290 billones que tienen los fondos privados y los vamos a traer para la caja del gobierno y los vamos a invertir o a gastar, eso no es cierto”.

