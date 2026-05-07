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Daniel Muñoz y Lerma hacen historia con el Crystal Palace: lucharán por el título contra un exequipo de James Rodríguez

Los jugadores de la selección Colombia hacen parte de la primera plantilla que llega a una final internacional en la historia del equipo inglés

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El lateral derecho de la selección Colombia fue clave para abrir el marcador en la semifinal vuelta de Conference League 2026 - crédito ESPN

Los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma disputarán la primera final europea del Crystal Palace en toda su historia. Lo harán frente al Rayo Vallecano, club por el que pasaron los colombianos James Rodríguez y Radamel Falcao García. El conjunto londinense clasificó a la gran final de la UEFA Conference League y ahora buscará sumar otro trofeo internacional a una etapa que ya es histórica para los dos jugadores cafeteros.

El Crystal Palace confirmó su presencia en la definición del torneo europeo tras una sólida actuación colectiva, en la que Daniel Muñoz volvió a ser protagonista desde el arranque y Jefferson Lerma aportó equilibrio en el segundo tiempo, con el que ayudó a sostener la ventaja y controlar el cierre del compromiso.

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Daniel Muñoz, con el Crystal Palace, enfrentará a Rayo Vallecano, ex equipo de James Rodríguez y Radamel Falcao - crédito Cyrstal Palace/EFE/AFP
Daniel Muñoz, con el Crystal Palace, enfrentará a Rayo Vallecano, ex equipo de James Rodríguez y Radamel Falcao - crédito Cyrstal Palace/EFE/AFP

Con esta clasificación, Muñoz y Lerma alcanzarán su tercera final con las Águilas, luego de haber conquistado previamente la FA Cup y la FA Community Shield. La posibilidad de sumar un nuevo título continental ratifica el excelente momento de ambos futbolistas colombianos en el fútbol europeo y el crecimiento competitivo que ha tenido el club londinense en las últimas temporadas.

La final de la Conference League se disputará el próximo 27 de mayo en Leipzig, escenario donde Crystal Palace intentará cerrar una campaña inolvidable frente a un Rayo Vallecano que también ha sorprendido en el certamen. El duelo tendrá además un ingrediente especial para el fútbol colombiano, pues el conjunto español guarda un vínculo reciente con James Rodríguez y Radamel Falcao, dos referentes históricos de la selección Colombia que tuvieron pasos distintos por la institución madrileña.

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James Rodríguez
James Rodríguez con la camiseta del Rayo Vallecano en la primera división de fútbol español - crédito @jamesrodriguez10/X

Daniel Muñoz continúa consolidándose como una de las grandes figuras del Crystal Palace. El lateral antioqueño ha firmado una temporada sobresaliente tanto en la Premier League como en competiciones internacionales. Hasta el momento acumula 41 partidos disputados y más de 3.300 minutos en cancha, cifras que reflejan la confianza absoluta del cuerpo técnico. Además, ha contribuido con cinco goles y tres asistencias, registros destacados para un jugador de su posición.

El impacto del colombiano va mucho más allá de las estadísticas. Su despliegue físico, intensidad para recuperar el balón y capacidad para proyectarse al ataque lo han convertido en uno de los futbolistas más queridos por la afición en Selhurst Park. En varios encuentros decisivos de la temporada apareció como una pieza desequilibrante, especialmente en escenarios internacionales donde su velocidad y agresividad ofensiva marcaron diferencias.

Cuando Falcao hizo este gol, estaba a un gol de igualar a Víctor Hugo Aristizabal como el jugador colombiano con más goles en la historia (346) - crédito DSports

Por su parte, Jefferson Lerma ha tenido un rol diferente al de la campaña anterior, alternando titularidades con ingresos desde el banco de suplentes. Sin embargo, sigue siendo un hombre importante dentro de la estructura táctica del equipo. El mediocampista colombiano registra 43 partidos jugados en la temporada, aunque solamente 20 de ellos como titular. Aun así, su experiencia y capacidad de recuperación continúan siendo fundamentales en partidos cerrados o de alta exigencia.

La clasificación a la final también representa un nuevo capítulo exitoso para el fútbol colombiano en Europa. En los últimos años, varios futbolistas del país han logrado destacar en instancias definitivas de torneos continentales, pero el caso de Muñoz y Lerma tiene un valor especial porque ambos se han consolidado simultáneamente como referentes de un mismo proyecto deportivo.

El ambiente vivido en Selhurst Park tras el pitazo final evidenció la magnitud de lo conseguido. Los aficionados celebraron una de las noches más importantes en la historia reciente del club, conscientes de que el Crystal Palace está cada vez más cerca de conquistar otro trofeo internacional. Entre cánticos, banderas y ovaciones, los nombres de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma volvieron a ser protagonistas de una jornada que quedará marcada en la memoria de los seguidores del equipo inglés.

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