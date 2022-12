Critican a Gustavo Bolívar por querer hacer una maestría en Inglaterra sin tener pregrado

Daniel Briceño criticó a Gustavo Bolívar por manifestar querer estudiar una maestría sin tener título de pregrado. Foto: archivo.

Hace unos meses, el senador por la coalición Pacto Histórico Gustavo Bolívar anunció que dejaría el Congreso de la República por problemas económicos. A este tema se refirió recientemente en uno de sus ‘lives’ que suele hacer con sus seguidores de redes sociales, en el que se refirió a sus eventuales planes una vez deje el órgano legislativo colombiano, entre los que estaría estudiar una maestría “ojalá en cambio climático”, dijo.

Un corto de aquel live fue publicado por el abogado especialista en Derecho Público Daniel Briceño, que ha ganado notoriedad por sus fuertes críticas al gobierno de Gustavo Petro y en general a la izquierda del país a través de sus redes sociales.

“Yo hoy no he tomado una decisión, yo hoy no la tengo clara. Primero tengo que arreglar mi situación económica, dedicarme tiempo, que es lo que quiero hacer. Leer, prepararme más, quiero hacer una maestría, ojalá en cambio climático. Estos días estuve reunión con el embajador del Reino Unido manifestándole esa intención de ir a su país a estudiar esto.”, se escucha decir a Bolívar en el corto compartido por el abogado en su cuenta de Twitter.

A través del mismo trino en el que compartió el clip, Briceño le quiso recordar al senador que para estudiar una maestría primero tiene que estudiar un pregrado.

“El Senador @GustavoBolivar manifestó su intención de cursar una maestría en el Reino Unido. Sin embargo, debemos recordarle que para eso primero debe cursar una carrera profesional.”, escribió Briceño en su cuenta de Twitter.

El corto fue compartido por Daniel Briceño en su cuenta de Twitter

Por el momento, Gustavo Bolívar no ha respondido. Cabe resaltar que Bolívar inició sus estudios de pregrado en Comunicación Social en la Universidad de la Sábana, pero después de varios semestres abandonó la carrera sin concluirla.

En los años 80 incursionó en el mundo de la política al sumarse a las juventudes galanistas, y a pesar del asesinato de Luis Carlos Galán en 1989, que le significó una gran decepción, sirvió como asesor de Enrique Parejo González en su paso por el Consejo de Bogotá. Luego, lo acompañó en su candidatura presidencial, pero al salir derrotado su candidato, Bolívar se alejó definitivamente del mundo de la política y se dedicó a la escritura de guiones.

Solamente hasta el 2017 volvió a la política cuando aceptó la invitación de Gustavo Petro (por quien profesa una profunda admiración y casi idolatría) para liderar su lista al Senado por la coalición Decentes, con el aval del MAIS, para respaldarlo en su fallida campaña presidencial de 2018.

De esta manera, Bolívar abandonó la producción cinematográfica y escritura de guiones que, según él, le dejaba contratos por alrededor de 1,5 millones de dólares al año debido a la fama que se había cosechado al ser el autor de éxitos como Sin tetas no hay paraíso, El Capo y Pandillas, Guerra y Paz.

La incursión de Bolívar en la política ha levantado un sinfín de ampollas, pues el senador no se guarda nada y suele ser muy crítico con ciertos temas de interés nacional y se lo conoce por sus polémicas declaraciones. Es uno de los principales “discípulos” de Petro, y así mismo fue una de las caras más visibles de la oposición durante el gobierno de Iván Duque.

No es la primera vez que Briceño critica al senador petrista. En julio de 2022, publicó en su cuenta de Twitter la declaración de renta del también libretista de telenovelas y aseguró que su patrimonio se incrementó en 4.699 millones de pesos en sus dos primeros años en el Legislativo.

“¿Cómo fue que el senador Gustavo Bolívar pasó de tener en su declaración de renta de 2018 un patrimonio líquido de 3.728′994.000 de pesos a uno de 8.428′058.000 de pesos en 2020 si dijo que estaba mal de plata y en crisis? 4.699.064.000 de pesos de aumento en su patrimonio en 2 años”, publicó Briceño en la red social, junto con la copia de la declaración de renta del congresista.

La respuesta de Bolívar estuvo pasada de tono, tanto así que posteriormente tuvo que eliminarla:

“Hijo de puta mentiroso. Vaya a la Fiscalía General de la Nación con sus papeles falsos y me denuncia. En estos años lo que he hecho es perder plata miserable frustrado”, trinó.

Luego, pidió disculpas:

No es la primera vez que recibe críticas de Daniel Briceño.

SEGUIR LEYENDO: