Un paso al costado: el senador Gustavo Bolívar renunció a su curul

Senador Gustavo Bolívar renuncia al Senado

A pocas horas de finalizar el 2023 se conoció la aprobación del documento radicado por el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, solicitando su renuncia al Senado de la República, la cual se haría efectiva desde este sábado 31 de diciembre de 2022.

Hasta el momento, no se conocen las razones precisas de la renuncia de Bolívar a su curul, por lo que se sabe, es que hasta este sábado se vence el plazo para aquellos congresistas que presenten alguna inspiración a participar directamente en las elecciones de 2023, y estos no sean inhabilitados.

Cabe resaltar, que el senador no ha confirmado si tiene alguna intención de ser candidato o no para las elecciones regionales que se cumplirán el próximo octubre de 2023. Su sorpresiva renuncia al senado podría ser una estrategia por parte Bolívar para no quedar por fuera de una posible participación directa.

En desarrollo…