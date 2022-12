Atlético Nacional tiene en mente estos fichajes para calmar a la hinchada

Los hinchas no han estado felices con la dirigencia del club paisa. Los refuerzos podrían calmar el ánimo de los aficionados. Foto: Colprensa

Atlético Nacional tendrá grandes retos en 2023 y, sin duda, el más ambicioso de estos es la Copa Libertadores, torneo que ha ganado en dos ocasiones (1989 y 2016) y en el que esperan volver a figurar en su próxima edición.

No obstante, la situación en el club ‘verdolaga’ no es la mejor; pese a que se han ratificado algunos refuerzos para la plantilla, los hinchas no se sienten a gusto con la gestión que vienen realizando las directivas del club. Los abonos y las incorporaciones son el punto de disgusto entre las dos partes.

El 2022 fue un año agridulce para el club paisa. En la gran final de la Liga BetPlay 2022-I venció al Deportes Tolima con un marcador global de 4-3, se coronó campeón de Colombia y sumó su decimoséptima estrella en el escudo; pero en el torneo clausura de este mismo año se quedó por fuera de los cuadrangulares al culminar la fase del todos contra todos en la novena posición de la tabla.

Ahora, con miras al futuro, las directivas esperan poder consolidar un equipo sólido que, de la mano del técnico Paulo Autuori, pueda ser competitivo en todos los torneos que disputará a lo largo del primer semestre del 2023. El cuadro verde de Antioquia ya está ubicado en la fase de grupos de la Copa Libertadores a la espera de conocer quiénes serán sus rivales en esta primera fase del certamen internacional, por lo que las primeras semanas de enero servirán para consolidar la base en la liga local.

Pese a que las directivas mantuvieron en la nómina varios de los nombres que destacaron a lo largo del 2022, los refuerzos que han sido confirmados hasta el momento no han convencido a los hinchas, quienes ya tuvieron una enorme molestia con las directivas del club por el aumento en los precios de los abonos.

Para congraciarse con la hinchada, Atlético Nacional sigue confirmando refuerzos para la siguiente temporada, entre los que se destacan, en la zona defensiva, Cristián Zapata, que llegó proveniente de San Lorenzo de Almagro de Argentina, y Juan Felipe Aguirre, quien actuó para el Montevideo Wanderes de Uruguay. A estos nombres se suman Sergio Mosquera, que logró vestirse con los colores de Atlético Nacional tras llegar a un acuerdo con el Deportes Tolima, y el brasileño Francisco Da Costa, que jugó el último año para el Bolívar de La Paz.

El equipo verdolaga podría sumar más jugadores a la plantilla. Foto: Colprensa

Las directivas saben que muchos de los hinchas no están felices con los refuerzos que han llegado y el tema de los abonos avivó la molestia con los dirigentes del club ‘´Verdolaga’, por esta razón se espera que en los próximos días puedan seguir sumando nombres para reforzar la plantilla, algunos de estos serían firmados sin ningún costo ya que se encuentran en calidad de préstamo en otros equipos.

Geisson Perea, quien estaba en Independiente Santa Fe, podría regresar al club paisa, sin embargo, se dice que el Deportivo Pereira quiere firmarlo como refuerzo para la siguiente temporada. Juan Pablo ‘El Indio’ Ramírez, quien se encuentra en el fútbol brasileño, es una de las posibilidades que manejan las directivas, aunque se dice que Junior está adelantando su posible incorporación. Por último está Yéiler Góez que recientemente se coronó campeón con Pereira y podría volver al ‘Verdolaga’ por solicitud del técnico brasileño Paulo Autuori.

La Noche Verdolaga y presentación de los refuerzos

Atlético Nacional tiene en mente presentar ante sus aficionados los refuerzos que se suman a la plantilla para el 2023 y esto lo hará durante el evento llamado ‘La Noche Verdolaga’ en la cual disputarán un partido amistoso el próximo sábado 14 de enero, días antes de la gran final de la Superliga ante Pereira.

De acuerdo con la información del Rey de Copas a través de sus redes sociales, el rival para la Noche Verdolaga será el Alianza Lima, flamante campeón del fútbol peruano, que pondrá a prueba a las nuevas incorporaciones del equipo de Paulo Autuori, que el próximo año tendrá participación en la Conmebol Libertadores y también jugará la Superliga en enero.

