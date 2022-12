Así como Shakira encontró su infidelidad en la nevera, tuiteros confiesan cómo se han enterado de los ‘cachos’

(Captura de YouTube: shakira)

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las noticias que más revuelo y titulares ha ocupado en 2022. Con el paso de los meses se fueron conociendo detalles de las causas del divorcio de una de las parejas más estables de la farándula internacional, a la vista del público, por lo menos. Pronto apareció un nombre: Clara Chía y las especulaciones y rumores sobre cómo la cantante barranquillera descubrió la infidelidad de su expareja no dejaron de crecer.

Incluso, la misma Shakira, en una entrevista del pasado 27 de mayo en el programa This Morning emitido por el canal ITV en Reino Unido y presentado por Alison Hammond, reveló, según las elucubraciones de sus seguidores, cómo habría descubierto la infidelidad de Piqué solo con abrir la nevera.

Todo comenzó cuando Hammond le preguntó por Te felicito, uno de los últimos sencillos de la barranquillera, que trata sobre la idealización de las parejas, pero luego esta idea no se corresponde con la realidad: “supongo que nos ha pasado a todas alguna vez, como mujeres. Estamos en una relación y no es lo que crees”.

A lo que fue interpelada por la entrevistadora, que preguntó, hablando del videoclip de la canción: “Hay un momento en que vas a la nevera y no vas por leche, ¿cuéntame sobre eso? Shakira contestó “¡Para encontrar la verdad! Es cuando voy a la nevera y encuentro la cabeza de Rauw Alejandro”.

Sobre esto, en el programa español Socialité, de la señal Telecinco, se ventiló la teoría de que Shakira se dio cuenta de que algo pasaba con Piqué por un “consumo irregular de mermelada”, ya que el exfutbolista no acostumbraba consumir mermelada, sin embargo, alguien más, cuando Shakira estaba de viaje, sí se la comía.

Ante esto, Juliana Beltrán, una abogada colombiana radicada en Brasil, preguntó a sus seguidores cómo habían descubierto que les habían sido infieles, lo que provocó una seguidilla de tuits, que al cierre de esta nota, tiene 1.208 respuestas, y ha sido citado otras 2.550 veces. A continuación el tuit, en el que la usuaria confesó que gracias a unos aguacates se enteró de que le estaban ‘poniendo los cachos’:

“Me acabo de enterar de la teoría de que Shakira descubrió la infidelidad de Piqué porque cuando salía de viaje se gastaba la mermelada que a él no le gustaba. Me dio curiosidad ¿Cómo han descubierto infidelidades uds? Jajajajajaja”.

En el tuit, que rápidamente se viralizó, distintos usuarios confesaron sus experiencias como ‘detectives’, a continuación se recopilan algunas de las más curiosas:

La siguiente usuaria fue taxativa y aseguró que “Ojo de loca no se equivoca!”, confesando que “Veía que una chica durante dos meses completos veía mis historias una a una sin falta, todos los días, pues no me seguía ni yo a ella, me causó curiosidad, le pregunté al susodicho lo negó, y pues con la duda no me iba a quedar, le pregunté a ella!”

Otra usuaria advirtió que Spotify es una gran herramienta para cazar infieles: “En la actividad de mis amigos de Spotify, me di cuenta que la última canción que escuchó fue durante la madrugada, y cuando le pregunté me dijo que había estado durmiendo en su casa. Él no compartía el Spotify con nadie”.

La siguiente usuaria recreó, como si fuera un diálogo cómo descubrió, por un suéter, que le estaban poniendo ‘cachos’:

“Él:¿Por qué no te pones este suéter que dejaste aquí (en su cuarto).

Yo: Porque no es mío.

Él: 😶

Yo: 😶

Ahí no pude enfrentarlo, no sé por qué. Pasaron más cosas después. Luego ví el tw de la otra donde contaba muchas cosas con detalle. Y obviamente todo acabó muy mal”.

En el siguiente caso, el infiel fue más descarado y dejó los recibos del motel en su carro, que claramente no había visitado con su pareja, sino con la otra: “Dejo el ticket de los moteles en la cajuela del carro😂”.

La siguiente usuaria escribió que: “El bobo dejó la conversación abierta por el DM de Facebook en MI computador!”.

La expareja de la siguiente era tan descarado que, como confesó la usuaria “Invitaba a las otras con mi tarjeta de crédito”.

El siguiente caso incluye un infarto: “La esposa de un cliente recibió la noticia de que a su esposo le había dado un infarto, tuvo que ir a reconocerlo al hotel donde había ido a la hora de la comida con su amante, lo incineraron al día siguiente, fue en estas fechas”.

No todos los casos fueron de hombres infieles, este hombre confesó que descubrió que le ponían ‘cachos’, pues lo tenía acostumbrado a llevarle dulces, por lo que en una de esas, buscando en el bolso de su novia en vez de chocolates encontró un sobre de pastillas del día después, usadas. No gracias a él, claro.

“Ella trabajaba en una fábrica de chocolates y aveses traía, un día busque en su bolso a ver si tenía algún dulce y con lo que me encontré fue con un paquetito de pastillas del día después ya usadas, nosostros no usábamos ningún método anticonceptivo porque tengo la vasectomía”.

Y como no faltan los descarados, el siguiente usuario confesó cómo lo pillaron a él siendo infiel: “A mi me pillarón por mi extracto bancario, decia pago peluqueria 200.000 y soy calvo tan tan”.

Seguir leyendo: