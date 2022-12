La infidelidad que acabó con el segundo matrimonio de Darío Gómez: “Dañaron el hogar”

Darío Gómez, cantante de música popular, falleció el pasado 26 de julio

Están por cumplirse cinco meses de la sorpresiva muerte del cantante de música de despecho Darío Gómez, por lo que muchos de sus seres queridos siguen recordando anécdotas de la vida del famoso. La vida amorosa del ‘rey del despecho’ también ha sido tema de discusión y una de sus exesposas reveló recientemente el motivo de su separación.

Una infidelidad por parte del cantante fue el motivo por el que su segundo matrimonio, que duró más de 30 años, terminó de manera irreparable. Así lo reveló la exesposa de Gómez, Olga Lucía Arcila, en una reciente entrevista con el programa matutino Buen Día Colombia, de RCN.

Según recordó la mujer en su diálogo con el programa, durante su relación e incluso después de su separación, ella estuvo muy pendiente de cada detalles de la vida de Darío Gómez. “Yo a Darío lo traté mejor que aun niño, lo peinaba, le arreglaba las uñas, él no sabía qué zapatos tenía”, señaló la mujer.

A pesar de compartir más de 30 años juntos y tener tres hijos juntos, Arcila y Gómez se separaron en el año 2016. El motivo, según detalló ella, no pudo perdonar una infidelidad por parte del ‘rey del despecho’.

“Más de una vez nos quisieron dañar el hogar, esa vez lo dañaron, pero no dañaron nuestra relación, amistad y nuestro equipo de trabajo ... si hubiera sido con otra persona diferente, de pronto lo hubiera perdonado”, dijo Arcila revelando que la amante del cantante lo había hecho a propósito.

Olga Lucía Arcila y Darío Gómez compartiendo tiempo en familia

Arcila recordó que tras su separación, aunque siguieron trabajando juntos, él le pedía que regresaran y hasta le pedía a sus amigos que la convencieran de perdonarlo y regresar con él. Sin embargo, para ella la traición era algo imperdonable, incluso con el amor que le siguió demostrando al cantante.

Cabe recordar que, en el momento de la separación, Darío Gómez concedió una entrevista a La Red en la que reveló que 40 de sus canciones estaban inspiradas en Olga Lucía y que aunque ya estaban separados, el lazo familiar y laboral que los unía no se iba a acabar.

“Ella y yo hemos decidido de que no va a haber ningún tipo de divorcio. Ella no va a dejar de ser mi mánager, seguirá siendo una mujer muy importante para mí. Sigue siendo la dulce y querida madre de mis hijos que los adoro con toda el alma. La abuela de mis nietos y nietas”, aseguró en ese entonces el ‘rey del despecho.

Las parejas de Darío Gómez

Esta será la primera Navidad que la familia de Darío Gómez pase sin el cantante

La vida amorosa del cantante de despecho no tuvo muchas protagonistas, pues solo se le conocieron dos importantes mujeres en su vida. En primer lugar su primera esposa llamada Martha Nubia Pineda, con quien tuvo una relación desde los 18 años.

A los siete años de relación y tras los tres primeros hijos del cantante, entre ellos la madre de Daniela, la nieta que inspiró una de las canciones más famosas del artista, la relación terminó. Según reveló el mismo cantante, porque Pineda no lo apoyó en su sueño de ser cantante.

“Me detestó en la música. Cuando empecé a grabar le dije yo: ‘Negra grabé por primera vez’, y lo puse y me dijo ella: ‘Oigan a este, si se siente que es artista, eso no es para cualquiera’”, dijo Gómez en la entrevista mencionada anteriormente.

Luego conoció a Olga Lucía Arcila, con quien también tuvo tres hijos y un matrimonio de más de 30 años que, como se conoció, terminó ante una infidelidad por parte del famoso.

Sin embargo, tiempo después de su separación de Arcila, en otra entrevista el cantante reveló que estaba enamorado, pero se negó a dar el nombre de la mujer. Señaló que “ella se dedica totalmente y 100 % a mí. Tenía su empleo, pero yo le dije que la necesitaba más tiempo a mi lado. Estoy profundamente enamorado”.

