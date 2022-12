Laura Acuña habla con Infobae de su debut como actriz y su gusto por cantar: “Hice un montón de cosas que nunca en la vida me había imaginado”

Laura Acuña. Foto: Cortesía

Entre los nombres de las más reconocidas presentadoras colombianas que han logrado vigencia y estabilidad en la televisión nacional con el correr de los años, está el de Laura Acuña. La bumanguesa se inició en la presentación en un canal de su tierra natal: Canal TRO, a principios de los 2000. Y, desde entonces su rostro ha figurado en cualquier cantidad de producciones tanto del Canal RCN como de Caracol Televisión. Además, este año se estrenó como actriz.

Después de estar aproximadamente durante un año trabajando para el Canal TRO (que transmite en Norte de Santander y Santander), Acuña fue fichada por el Canal RCN y entonces su rostro empezó a ser conocido en toda Colombia. Fue así que demostró su versatilidad como presentadora pasando por la sección de entretenimiento del noticiero, el matutino ‘Muy Buenos días’; además de la sección ‘El Semáforo’, también del noticiero; aquí transmitía noticias de todo tipo: sociales, políticas, culturales y demás.

Fueron 15 años los que estuvo la bumanguesa en RCN, hasta que decidió que era momento de partir. Su nuevo destino fue Caracol Televisión, entre los programas que ha presentado en su nueva casa está el popular reality musical, La Voz Kids y su otra versión, La Voz Senior.

La presentadora santandereana visitó la escuela donde se formó Falcao García acompañada de Cristina Estupiñan para su programa de YouTube, 'La sala de Laura Acuña'

Laura Acuña y su debut en la actuación:

Ahora bien, pasados estos 20 años desde que arrancó su carrera como presentadora, Laura Acuña debutó en la actuación, un terreno que nunca imaginó ni planeó pisar; pero que tras conocerlo quedó encantada y motivada para seguir actuando en un futuro.

La película que le abrió las puertas como actriz fue la comedia ‘El último hombre sobre la tierra’, de Dago García Producciones (escrita también por García) y en la que Juan Camilo Pinzón se desempeñó como director. En diálogo con Infobae Colombia, Laura Acuña habló de cómo le llegó esta propuesta actoral y por qué decidió aceptarla.

“Salió de la propuesta de Dago García... fue absoluta confianza de parte de él ... Después de leer el libreto y todo lo que había que hacer para tomar una decisión a conciencia, finalmente acepté y fue la mejor decisión de todas. Estoy muy contenta con el resultado y con todo el proyecto”.

Sin embargo, al mirar atrás, la bumanguesa reconoce que nunca en la vida se le había cruzado por la cabeza no solo el hecho de actuar, sino de llegar a la pantalla grande.

“Nunca me habían hecho una propuesta como esta antes ... nunca me imaginé que esto pudiera pasar, nunca me imaginé terminar trabajando como actriz y mucho menos en una película”.

Aunque la entrevista es telefónica, es evidente la emoción y satisfacción que siente la presentadora de haber explorado este campo artístico y de haber contado con un equipo de trabajo que la apoyó y el que se divirtió en la filmación. De hecho, no tiene más que buenas palabras para el actor John Alex Toro, con quien compartió protagónico.

“Fue el compañero más generoso, el más amoroso, el más colaborador y el más alcahuete, es súper chistoso... (en la filmación) me reí un montón, aprendí un montón.. es de estos trabajos que uno va feliz, que uno va emocionado porque sabe que va a pasar algo chévere”.

¿Cómo se preparó Laura Acuña para su primer rol como actriz?:

En su debut como actriz, la presentadora interpreta a ‘Liliana’, una ejecutiva. Sin embargo, ¿la bumanguesa tomó clases de actuación para su primer rol o decidió hacerlo lo más orgánico posible?, para Infobae Colombia expresó:

“Lo más orgánico posible, en tres meses nadie se forma como un actor. Naturalidad, eso fue parte de que todo saliera bien. Todo era muy nuevo, era la primera vez que actuaba, que sabía cómo era el ritmo, cómo funcionaba... eran demasiadas cosas para aprender en muy poco tiempo”.

A su vez, también resaltó la importancia que tuvo para ella el empezar actuando con comedia. “Me pareció que era lo que debía pasar, me pareció que otra producción de pronto con una carga emocional más fuerte no iba a salir tan bien, era la primera vez que lo hacía. Entonces creo que sí había que empezar por comedia ... Llegaba al set sabiendo que me iba a divertir”.

Y bueno, después de probar esta nueva faceta en su vida, Laura Acuña aseguró que le encantaría repetir la experiencia.

Laura Acuña debuta como actriz en 'El último hombre sobre la tierra' de Dago García Producciones. Foto: Cortesía

Además de explorar la actuación, ¿se atrevería a incursionar en la música?:

Antes de su debut en la actuación, que vale recordar ‘El último hombre sobre la tierra’ se estrenó el pasado 23 de diciembre, a Laura Acuña ya se le había visto cantar tanto en eventos personales como en entrevistas y en ‘La Voz Kids’. Al ser interrogada sobre si le gustaría cantar a futuro, soltó algunas risas antes de expresar:

“Hice un montón de cosas que nunca en la vida me había imaginado, por ejemplo, cantar... de eso que uno canta en el karaoke con los amigos, hasta ahí llegaba yo cantando. Este paso por Caracol ha sido de un montón de oportunidades que yo nunca me imaginé que iba a tener. He hecho de todo... ya canté, ya estoy actuando, ni siquiera me las había planteado como una posibilidad, te sacan todo el potencial que tienes y eso ese agradece de verdad porque creo que nunca habría explorado nada así”.

Laura Acuña cantando en ‘La Voz Kids’:

¿Le gustaría llevar La Sala de Laura Acuña de lo digital a la televisión?:

Las redes sociales y demás plataformas digitales son las que lideran la producción de entretenimiento hoy en día. Incluso, entre la farándula nacional, varios actores, modelos y presentadores también se identifican como creadores de contenido para redes. En el caso de Laura Acuña, la bumanguesa tiene un programa de entrevistas que emite por su canal de YouTube. Respecto a si le gustaría llevar su producto a la televisión, la presentadora no se cierra a la posibilidad, pero resalta que no por eso dejaría lo digital.

“Llegaría a la televisión feliz con ese formato, pero no dejaría lo digital a un lado. Haría las dos cosas... en digital funciona muy diferente, hay que reinventarse más rápido, hay que ser mucho más creativos porque la atención en digital se pierde muy rápido ... Me encantaría hacerlo para televisión, pero me gusta estar en digital, me encanta todo lo que exige el medio digital”, comenta.

Así es como la presentadora describe su actualidad con respecto a sus inicios:

Al echar un vistazo hacia atrás y comparar a la Laura Acuña actual con la de sus inicios, la presentadora y modelo no se lo piensa un segundo para decir:

“La describo con mucha más experiencia, he pasado por muchos proyectos, muchos productos han estado en mis manos, cada uno me ha enseñado una cosa diferente, he tenido la gran fortuna de hacer proyectos muy distintos y pasar casi por todos los formatos. Lo que más tengo que agradecer este 31 de diciembre de 2022 es la cantidad de posibilidades nuevas que me pintó en el camino. Para mí agradecer es muy importante, gracias a Dios, a la vida por esta oportunidad, porque llegó a mis manos, porque la tuve y me la disfruté. Desde el inicio de mi carrera ha sido como un pilar en mi vida, ser agradecida con todo”.

