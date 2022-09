Daniel Arenas, víctima de robo en Colombia: “Pasó un tipo en una moto y me rapó el celular”

Daniel Arenas, actor colombiano. Foto: Instagram @danarenas

Durante los rercientes días, Daniel Arenas sacó un espacio en sus redes sociales para dar cuenta de la inseguridad que hay en Colombia, pues al actor bumangués le robaron su celular mientras estaba en un parque contestando un mensaje. La celebridad colombiano habló de su experiencia desde sus Historias de Instagram y, aunque no especificó la ciudad en la que ocuerrieron los hechos, en algunos medios de comunicación se ha informado de que fue en Bogotá.

Entonces, el pasado sábado 10 de septiembre Arenas empezó por comentar sobre el asunto:

“Hace rato no pasaba por acá a saludar y hoy lo hago porque les quería contar dos cosas que considero importantes: La primera es que ayer me robaron. Iba caminando por un parque, recibí un mensaje y me senté a contestarlo, obviamente uno se distrae contestando un mensaje y pasó un tipo en una moto y me rapó el celular. Lo primero, agradecer a Dios que no me pasó nada, a diferencia de otras historias, a uno le sacan un arma o lo agreden, lo lastiman”.

Al parecer todo pasó muy rápido y cuando el actor tomó conciencia de lo que había pasado, el sujeto de la moto ya había tomado una distancia considerable.

“Afortunadamente en esto ni cuenta me di, cuando volteé a ver el tipo de la moto ya iba cruzando la esquina... Contarles que hay que tener cuidado, ya no podemos salir a las calles con cosas de valor porque desafortunadamente hay mucha inseguridad y pasamos un mal rato. Entonces mucho cuidado por favor, no solamente en Colombia sino que sabemos que en otras partes también está muy inseguro”.

Tras este mal trago, Daniel Arenas también destacó que ya tenía un nuevo celular, el cual consiguió en una empresa de tecnología con la cual ya había tenido contacto anteriormente.

El romántico mensaje de Daniel Arenas a Daniela Álvarez por su cumpleaños:

Desde que el actor bumangués y la presentadora barranquillera confirmaron su relación sentimental, han dado cuenta de su estabilidad como pareja con la publicación de múltiples videos, fotografías y románticos mensajes. De hecho, a mediados de mayo pasado, cuando la también exreina de belleza cumplió 34 años de edad, Arenas le quiso escribir un texto en el que resaltaba todo el amor que siente hacia ella.

Fue así como el pasado 25 de mayo, un día después del cumpleaños de Daniela Álvarez, le redactó en sus redes sociales: “... Duré muchos años de mi vida queriendo encontrar ”El Amor verdadero” y hoy puedo decir a casi un año de tenerte a mi lado que nuestra relación me ha enseñado a desaprender ese concepto de amor perfecto que tenía y entender que el verdadero amor es todos los días levantarse al lado de esa persona y querer ser mejor que el día anterior por ella y para los dos. Gracias amor lindo por tu vida, es el regalo más hermoso que me das todos los días”.

Por otro lado, cabe resaltar que Daniel Arenas es uno de los tantos actores colombianos que han logrado hacerse un reconocido y exitoso nombre en el extranjero, principalmente en países como México.

El romántico mensaje de Daniel Arenas a Daniela Álvarez por su cumpleaños. Foto: Instagram @danarenas

