Milena López se refirió al atraco del que fue víctima en su casa: “Aún tenemos esperanzas de que Colombia sea un país mejor”

La noche previa a La Navidad no empezó de la mejor manera para Milena Lópéz, su esposo Andrés Ardila y demás familiares; puesto que unos delincuentes encapuchados ingresaron a su hogar y, tras amarrarlos, robaron varias de sus pertenencias. De este modo, desde sus Historias de Instagram la presentadora publicó un texto con el que dio cuenta de cómo se desarrollaron los hechos el pasado viernes 23 de diciembre.

“Estábamos en nuestro cuarto viendo televisión, Rambo ladró y de un momento a otro entraron tres hombres encapuchados, con cuchillos. Nos amarraron y nos robaron. Se llevaron algunos ahorros, nuestras argollas, el computador, entre otras cosas. Al salir, mi suegro los vio escapando y lo amenazaron con una pistola. Doy gracias a Dios porque no nos lastimaron, Andrés, mi suegro, Britta (mascota), Rambo (mascota) y yo estamos bien”.

A su vez, la también empresaria resaltó que el caso ya estaba en manos de la Policía Nacional.

Ahora bien, pasados un par de días desde el atraco del que fue víctima junto a su familia al interior de su vivienda, la manizaleña volvió a pronunciarse sobre el asunto a través de sus redes sociales. En esta oportunidad, compartió una galería de imágenes junto con el comunicado de su esposo al respecto, que básicamente es el mismo que había compartido ella.

Entonces, además de publicar las mencionadas imágenes, también compartió un texto en la leyenda de su post con el que quiso destacar su esperanza de que a futuro Colombia se convierta en un mejor país.

" A pesar de lo ocurrido, de que los recuerdos no se borran, de que la escena se repite en nuestras cabezas. A pesar de que tenemos miedo y que cada sonido en nuestra casa nos asusta .A pesar de que queremos salir corriendo y conciliar el sueño es casi imposible… Aún tenemos esperanzas de que Colombia sea un país mejor, y que todos puedan estar seguros en las calles y en sus hogares. Estamos bien y esperamos cerrar este capítulo amargo pronto”.

Milena López se pronuncia después del atraco del que fue víctima en su casa: “Aún tenemos esperanzas de que Colombia sea un país mejor”. Foto: Instagram @smilelopez

Recientemente, también robaron a Dani Duke en su casa:

Durante los últimos meses varias han sido las figuras del entretenimiento nacional que han denunciado robos ya sea en su vivienda o en la calle; ha sido el caso de Francy (cantante de música popular), Yina Calderón (DJ y empresaria), Daniel Arenas (actor), entre otros. Y quien también pasó por la misma experiencia fue Dani Duke.

En la mañana del miércoles 2 de noviembre la influenciadora paisa comentó desde sus Historias de Instagram que un ladrón irrumpió en su casa y se llevó algunas de sus pertenencias, al momento del robo ella estaba en la vivienda en compañía de su fotógrafo. Sin embargo, no especificó si tuvo contacto con el delincuente, pues aseguró no querer entrar en detalles para no entorpecer el proceso legal que en ese momento adelantó con las autoridades.

Aquí el video sobre lo expresado por la también empresaria por aquellas fechas:

Dani Duke denuncia robo en su casa: “Queda uno sintiéndose vulnerable”

