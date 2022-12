James Rodríguez anotó con el Olypiacos pero fue objeto de críticas y polémicas: qué fue lo que pasó

El colombianon se reportó con una anotación en el último juego de Olympiacos. Foto: @olympiacosfc

James Rodríguez fue uno de los grandes protagonistas en el último juego de Olympiacos, el colombiano se reportó con una anotación y una asistencia ante el Asteras en el juego por la fecha 15 de la Superliga de Grecia. El equipo dirigido por el español Michel González se impuso contundentemente y selló el triunfo con una goleada 5-0, sin embargo una de las situaciones más comentadas, más allá del triunfo que les permite mantenerse en lucha por el campeonato, tiene como protagonista al ‘10′ de la Selección Colombia y su actitud al momento de celebrar el tanto.

El mediocampista colombiano fue nuevamente titular con OIympiacos y desde los primeros minutos se convirtió en una de las claves del equipo en el juego ofensivo. Con el marcador a favor 1-0 tras el tanto de Pep Biel al minuto 4, el exjugador del Real Madrid fabricó una jugada colectiva que terminó con un potente remate cruzado de media distancia, el cual fue inalcanzable para el guardameta Nikos Papadopoulos. Un golazo que ratificó el buen momento del capitán de la Selección Colombia que está disfrutando su tiempo en Grecia.

Tras la gran definición del ‘10′ de la ‘Tricolor’, este decidió ir celebrar con algunos aficionados que se encontraban en la tribuna del Estadio Karaïskákis y la cámara, aunque no tomó bien el momento debido a que una persona interrumpió la toma, se pudo ver la molestia de James Rodríguez, quien al parecer realizó un gesto de reclamo con las personas que se encontraban en aquel lugar. Posteriormente se abrazó con varios de sus compañeros que fueron hasta allá a felicitarlo por el gol marcado.

Aunque no se ha confirmado la razón por la que James Rodríguez tomó esa actitud frente a los aficionados, algunas personas señalan que el colombiano pudo haber escuchado algún comentario que no le cayó en gracia o una actitud de uno varios individuos ubicados en la gradería, sin embargo, esta actitud no deja de extrañar a las personas debido a que muchos de los comentarios con respecto al partido del ‘10′ han sido positivos y los hinchas de Olympiacos han mostrado estar felices con su rendimiento. Algunos de los comentarios por parte de los hinchas griegos destacan que:

- “Habría bastado con que James hubiera intervenido y proporcionado momentos individuales de magia. Pero hace mucho más. Es un privilegio tenerlo en ese estado, con tantas ganas y Fortuna”

- “James tuvo un partido sensacional (otra vez). Gran jugada y finalización del gol. Asistencias, creó 1 gran ocasión, 3/4 balones largos, 88% de pases, 6 recuperaciones y 4/5 duelos. Tiene apetito, está en una forma tremenda. Privilegio hasta 2024″

- “Desde luego, no es el “clásico 10″ al que estamos acostumbrados. Con el delicado juego tipo James. Tiene diferentes elementos que necesitamos. Su capacidad para combinar y regatear en espacios reducidos es admirable. Lo hemos vuelto a ver hoy”

El equipo dirigido por Michel González se llevó el triunfo con una contundente goleada por 5-0. Foto: @olympiacosfc

A esta extraña actitud en su celebración del gol, James Rodríguez también protagonizó un momento incómodo y fue sobre el minuto 72 cuando fue sustituido por Giorgos Masouras. Al parecer el colombiano no tomó bien la decisión por parte de Michel González y su actitud fue de rechazo no se hizo esperar, cuando llegó al banquillo no le dio la mano de la mejor manera al técnico español y se le pudo ver inconforme por haber tenido que dejar el campo de juego.

Tras la victoria ante Asteras, James Rodríguez ya suma 11 partidos con Olympiacos entre Superliga y Copa de Grecia, además ya ha realizado tres anotaciones y se ha reportado con tres asistencias. El siguiente reto del futbolista colombiano será el próximo martes 3 de enero cuando se enfrente Ionikos de Nicea en la fecha 16 de la liga local.

