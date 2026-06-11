Colombia

Abelardo de la Espriella podrá usar la camiseta de la selección Colombia durante la campaña presidencial: jueza tumbó la decisión

Una funcionaria dejó sin efecto la orden que impedía al candidato presidencial y su equipo utilizar la camiseta nacional en eventos públicos y actividades proselitistas

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Justicia autorizó a Abelardo de la Espriella y su campaña a usar la camiseta de la Selección Colombia - crédito Fernando Vergara/AP
Justicia autorizó a Abelardo de la Espriella y su campaña a usar la camiseta de la Selección Colombia - crédito Fernando Vergara/AP

La juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá levantó la restricción que impedía a Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, y a su equipo electoral portar la camiseta de la selección Colombia.

Con esta decisión, tanto el candidato como su campaña pueden nuevamente utilizar la prenda en actos públicos y promocionales. La medida judicial previa, que buscaba evitar la asociación política con símbolos deportivos nacionales, quedó sin efecto tras la reciente resolución.

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