Abelardo de la Espriella podrá usar la camiseta de la selección Colombia durante la campaña presidencial: jueza tumbó la decisión

La juez 62 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá levantó la restricción que impedía a Abelardo de la Espriella, aspirante a la presidencia, y a su equipo electoral portar la camiseta de la selección Colombia.
Con esta decisión, tanto el candidato como su campaña pueden nuevamente utilizar la prenda en actos públicos y promocionales. La medida judicial previa, que buscaba evitar la asociación política con símbolos deportivos nacionales, quedó sin efecto tras la reciente resolución.
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