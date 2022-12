A James Rodríguez se le acaba el tiempo: la temporada 2023 podría significar su reivindicación o el fin de su carrera, estas son sus posibilidades

El colombiano tiene varios objetivos en el futuro cercano y en el que Olympiacos y la Selección Colombia son clave. Foto: @olympiacosfc

James Rodríguez tuvo un 2022 agridulce, el cual estuvo marcado por varias situaciones que afectaron su carrera deportiva, la salida del Al-Rayyan, su fichaje con Olympiacos, la eliminación de la Selección Colombia en las Eliminatorias, la llegada de Néstor Lorenzo al banquillo ‘Tricolor’, entre otras, han hecho que el panorama del ‘10′ cambie de cara al 2023. El mediocampista termina el año siendo titular y referente del club griego, pero con varios objetivos en el camino de cara a los próximos meses.

Pese a que aún no ha podido recuperar ese gran nivel que lo llevó a ser titular en el Real Madrid, James Rodríguez tuvo como objetivo cambiar el rumbo de su carrera deportiva y por eso tomó la decisión de volver a jugar en el fútbol europeo. El ‘10′ tiene una gran experiencia en el viejo continente ya que allí ha vestido las camisetas de Porto (Portugal), Mónaco (Francia), Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Everton (Inglaterra) y ahora Olympiacos (Grecia).

En este continente y con los diferentes clubes con los que jugó pudo levantar tres ligas de Portugal, tres Supercopa de Portugal, una copa de Portugal, dos ligas de España, dos Bundesliga, dos Supercopas de Alemania, una Copa de Alemania, una Europa League, dos Champions League, dos Mundial de Clubes y dos Supercopa de Europa, además de haber recibido varias distinciones como haber sido nominado al Balón de Oro en dos ocasiones.

También puede leer: Estos son los futbolistas colombianos que jugarán en la última semana del 2022

El 2023 será una gran oportunidad para James Rodríguez, quien en los últimos años no ha podido consolidarse ni ha podido recuperar el gran nivel que tuvo en su época en el Real Madrid junto a Carlo Ancelotti. El volante colombiano ha tenido un gran arranque en su nueva etapa con Olympíacos, ya suma 10 partidos disputados en los que ha marcado dos goles y ha realizado dos asistencias.

Los grandes retos de James Rodríguez para el 2023

Estos son los grandes retos que tiene James Rodríguez con Olympiacos en el 2023. Foto: Olympiacos (Twitter - Oficial)

En Olympiacos

Desde su salida del Bayern Múnich el colombiano no ha podido encontrar regularidad en la temporada, en algunas ocasiones por decisiones técnicas y en otras por problemas físicos. En su última temporada en el Real Madrid solo disputó 14 partidos, anotó un gol y realizó una asistencia, números que no se comparan en su primera campaña vestido de blanco donde disputó 46 juegos, anotó 17 goles y realizó 18 asistencias.

Esto le puede interesar: Así celebraron Falcao y otras personalidades del deporte colombiano la Navidad

En su paso por Everton recuperó la importancia dentro de la plantilla y de la mano de Carlo Ancelotti se consolidó rápidamente en el once titular, sin embargo, las lesiones y algunas molestias físicas lo alejaron de varios compromisos y estuvo de baja por varias semanas, además la llegada de Rafa Benítez el banquillo no ayudó, por lo que tras una sola temporada dejó a los ‘Toffees’, luego de haber jugado 26 partidos , haber realizado seis anotaciones y nueve asistencias. En Al-Rayyan la situación no fue diferente y nuevamente las lesiones le impidieron ser regular, en Catar jugó 16 partidos, marcó cinco goles y realizó seis pases a gol.

Ahora en Olympiacos ya ha disputado diez juegos, ha marcado en dos ocasiones y ha realizado dos asistencias, además el técnico Michel González confía plenamente en él y suele ubicarlo como inicialista. Uno de los retos que tiene el colombiano es mantener la regularidad que fue perdiendo en las últimas temporadas, así mismo poder llevar al club griego a ser protagonista dentro de la Superliga de Grecia con el fin de volver a disputar torneos internacionales. El ritmo, el tiempo de juego y su estado físico son claves para el ‘10′.

Y si lee esto: Una semana sin Mundial, pero estos son los partidos que aún puede disfrutar antes de que se acabe el año

Estos son los retos que tiene James Rodríguez con la Selección Colombia. Foto: Colprensa

En la Selección Colombia

James Rodríguez es uno de los grandes referentes de la Selección Colombia en los últimos años. El mediocampista es uno de los más experimentados dentro del equipo y es uno de los capitanes más respetados por sus compañeros, ahora de la mano del argentino Néstor Lorenzo deberán comandaar un nuevo proceso con el objetivo de estar presente en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

El entrenador ha dejado en claro que en su equipo espera contar con la experiencia de varios referentes para que estos acompañen a los más jóvenes y de esta manera consolidar un equipo fuerte. Néstor Lorenzo destacó la presencia del ‘10′ en el equipo y afirmó en aquel momento qque, “es un jugador que le ha dado mucho al fútbol colombiano, creo que tiene mucho más por dar (...) lo noté con mucho compromiso, con muchas ganas de estar y de seguir entregándose de lleno a la Selección Colombia, me convenció y estoy seguro que en el inicio de un proceso es importante tener ese tipo de jugadores con ese compromiso y con esas ganas”.

En los primeros duelos del argentino Néstor Lorenzo al mando de la ‘Tricolor’ ya contó con la participación de James Rodríguez, quien ha sido convocado para los tres partidos que ha dirigido el entrenador. Esta confianza es clave y la experiencia de James Rodríguez liderando al equipo podrían ser determinantes de cara al inicio de las Eliminatorias y la próxima Copa América que se disputará en 2024.

SEGUIR LEYENDO: