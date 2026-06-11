Hinchas destacaron curioso detalle en la llegada de la selección Colombia a Guadalajara: “Nada más colombiano que una bolsa de supermercado”

Las redes sociales se llenaron de comentarios humorísticos debido a la bolsa de supermercado usada como equipaje - crédito captura de pantalla / RCN Fútbol

La selección Colombia de fútbol arribó a Guadalajara, México, para iniciar su preparación de cara al Mundial 2026, permaneciendo en la ciudad desde el 11 hasta el 25 de junio. El equipo llegó procedente de San Diego, California, Estados Unidos, tras completar un último entrenamiento en la sede del San Diego FC.

Durante el arribo, las cámaras captaron un detalle inesperado: uno de los integrantes del cuerpo técnico portaba una bolsa del supermercado Ara como equipaje de mano. El video del momento, en el que se ve al hombre recogiendo su equipaje antes de abordar el bus que trasladó a el conjunto hasta la concentración, rápidamente circuló en redes sociales.

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La escena desató una oleada de comentarios entre los seguidores de la Selección. Algunos bromearon: “Eso se lo alistó la mamá, sí señor”. Otros anticiparon consecuencias: “Dios mío, ahora le suben mil pesos más a esa bolsa”.

El tono humorístico continuó con frases como “Yo el sábado, yendo a mercar con mi bolsa súper valorizada a nivel mundial” y reflexiones sobre la identidad: “Podrás salir del pueblo, pero el pueblo nunca saldrá de ti”. Incluso surgieron teorías sobre el contenido: “Ahí no va ropa, no señores, mínimo va la coca de axión con su buen arroz con huevo, tajadas y jugo de maracuyá”.

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