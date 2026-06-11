Sigue el “agarrón” entre Armando Benedetti y Carlos Carrillo: “Es un tonto”

Armando Benedetti desestimó versiones sobre participación electoral y cuestionó a Carlos Carrillo - crédito Colprensa - Juan Diego Cano/Presidencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió en forma directa a los cuestionamientos sobre su supuesta participación indebida en el actual debate electoral en Colombia.

Durante una entrevista en Blu Radio, el funcionario descartó que existan motivos para una suspensión en su contra, tras las sugerencias hechas por Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), quien fue apartado de su cargo por decisión de la Procuraduría General de la Nación.

PUBLICIDAD

Carrillo había insinuado que la cercanía de Benedetti con el procurador habría evitado que el ministro enfrentara una suspensión similar. El funcionario, por su parte, rechazó esas afirmaciones con contundencia.

“Que es un tonto”, replicó, y añadió que resulta absurdo comparar sanciones disciplinarias como si se tratara de una rivalidad escolar.

“Eso es como cuando uno estaba chiquito, que lo regañaban en el colegio y decían: ‘No, pero el que más gritó fue el otro estudiante’”, expresó Benedetti.

PUBLICIDAD

Armando Benedetti calificó de infundadas las críticas por su rol en el debate político - crédito Colprensa

El ministro defendió su postura y aseguró que no ha incurrido en ninguna conducta que configure participación en política. “Para participar en política uno tiene que buscar que el otro elector vote por mi puesto, porque lo voy a votar, porque lo voy a promover, porque le voy a dar plata, porque hay constreñimiento al voto, porque tengo tendencias sobre esa persona para votar”, detalló. Además, recalcó: “Yo no he hecho eso. Yo no he hecho absolutamente nada de eso”.

El funcionario sostuvo al medio citado que nunca ha promovido publicidad electoral ni ha ofrecido beneficios a cambio de apoyo político. Durante el diálogo, reiteró que las declaraciones de Carrillo carecen de fundamento.

PUBLICIDAD

“Él es bastante tontico para todo lo que dice”, insistió. “Todo el día se la pasa diciendo quiénes son los buenos y los malos, todo el día, en todas partes”, mencionó Benedetti.

Ministro del Interior defendió su imparcialidad ante denuncias surgidas por la suspensión de Carlos Carrillo - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Carlos Carrillo dejó la dirección de la Ungrd luego de suspensión

La Presidencia de Colombia formalizó el relevo en la dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) al aceptar la dimisión de Carlos Carrillo Arenas.

PUBLICIDAD

La salida del funcionario se oficializó mediante el Decreto 0584 de 2026 y dio paso al nombramiento de Rafael Enrique Cruz como director encargado, quien venía ejerciendo la subdirección general de la entidad.

La decisión se produce tras la suspensión impuesta por la Procuraduría General de la Nación a Carrillo por supuesta intervención en actividades políticas.

Según el comunicado emitido por la Ungrd, la medida busca preservar la estabilidad institucional y garantizar la continuidad en la atención de emergencias mientras se completa el proceso de transición. El exdirector comunicó su propósito de asumir su defensa fuera del cargo y expresó su disposición a respaldar la gestión de la entidad durante el cambio de mando.

PUBLICIDAD

Ungrd - crédito Ungrd

Rafael Cruz, arquitecto formado en la Universidad de los Andes con estudios de posgrado en planeación urbana y regional, asume la dirección interina en un contexto marcado por la inminente llegada del fenómeno de El Niño, la temporada de ciclones tropicales y la ejecución de planes de recuperación temprana en zonas afectadas por condiciones climáticas adversas.

Durante la administración de Carrillo, la Ungrd implementó acciones orientadas a fortalecer la confianza ciudadana y la capacidad estatal para enfrentar emergencias. Entre 2024 y 2026, la entidad detuvo transferencias irregulares por más de $600.000 millones y recuperó $10.000 millones relacionados con el caso de los carrotanques.

PUBLICIDAD

Los 80 vehículos involucrados fueron integrados al servicio en 22 departamentos, permitiendo el suministro de más de 68 millones de litros de agua potable a dos millones de personas.

En materia de búsqueda y rescate, Colombia cuenta con 22 equipos acreditados, incluidos 15 grupos reacreditados desde 2022 y el equipo Usar COL1, avalado por Naciones Unidas. También destaca la ejecución del Proyecto de Protección Costera de Cartagena, con un avance del 90% y una inversión superior a $258.000 millones, beneficiando a cerca de un millón de habitantes.

PUBLICIDAD

La entidad finalizó la remoción de más de 50.300 metros cúbicos de escombros en Providencia tras el huracán Iota y entregó viviendas nuevas a familias damnificadas en Cúcuta, además de desarrollar el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y habilitar centros integrales en Pasto, Puerto Carreño y un hospital de campaña en la Alta Guajira.