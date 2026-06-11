Colombia

Madre denunció presunta negligencia en un jardín del ICBF en Suba: su hijo de dos años sufrió una fractura de femur

El menor quedó con yeso tipo espica y afronta al menos dos meses de recuperación, mientras su madre reporta una diferencia de un centímetro entre las piernas y advierte sobre una posible secuela

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Una mujer, vista de espaldas, sostiene una radiografía de una pierna frente a un niño pequeño sentado en un cochecito, en un jardín con un edificio al fondo.
La madre relató que el jardín del ICBF le informó que el niño no dejaba de llorar y no apoyaba la pierna - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia de Andrea Garzón enfrenta el impacto de una presunta negligencia ocurrida en un jardín del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) en Suba, Bogotá, donde su hijo de dos años resultó gravemente herido.

El menor sufrió una fractura total en la diáfisis del fémur tras un incidente con la maestra encargada, hecho que ha dejado profundas secuelas físicas y emocionales en el entorno familiar.

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Según relató la madre, la comunicación inicial desde la institución fue alarmante: “Me llaman para decirme que la profesora aparentemente lo pisó, que el niño no para de llorar y que está preocupada porque el niño no apoya la pierna”, afirmó en CityTV.

La situación se agravó cuando, pese a la evidente gravedad, intentaron que el menor se pusiera de pie.

El diagnóstico médico confirmó la seriedad del caso. Los especialistas hallaron una fractura completa en el fémur, lo que requirió una intervención quirúrgica inmediata y la colocación de un yeso tipo espica. Este tratamiento implica al menos dos meses de recuperación y rehabilitación.

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Los médicos informaron a la madre que la fractura dejó como consecuencia una diferencia de un centímetro en la longitud de las piernas del niño.

“Lastimosamente, me dicen que lo más seguro es que más adelante haya que hacer una nueva intervención quirúrgica porque, en pocas palabras, el niño me va a quedar con esa diferencia en las piernas; es decir, va a quedar con una lesión posiblemente permanente”, lamentó Garzón.

El incidente llevó a la suspensión provisional de la docente involucrada, según confirmó la propia institución educativa a la familia. No obstante, la madre expresó que el proceso de esclarecimiento no ha avanzado como esperaba.

“A pesar de haberse puesto en contacto directo con el ICBF para esclarecer los hechos, hasta el momento no se han registrado avances significativos en la investigación institucional sobre lo sucedido”, comentó la denunciante.

La denuncia de Andrea Garzón expone la preocupación de los padres ante la respuesta institucional del Icbf tras un hecho que dejó secuelas físicas y emocionales en su hijo.

Hasta el momento, la familia continúa a la espera de acciones concretas y respuestas claras por parte de las autoridades competentes respecto a la investigación y las medidas de protección para los niños que asisten a este tipo de jardines infantiles.

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