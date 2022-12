Juanfer Quintero “rechazó” al Atlético Nacional: “No nos necesitamos ninguno de los dos”

Juan Fernando Quintero no tiene a Atlético Nacional como opción dado el caso decida regresar al fútbol colombiano en el futuro. Imagen: Reuters y Atlético Nacional.

La mayoría de clubes alrededor del mundo ya comenzaron a realizar sus trabajos de preparación para el retorno a las competencias de alto nivel, ya sea para retomar las ligas que se pausaron por la Copa Mundial o para iniciar desde cero una nueva edición de los rentados locales.

Este es el caso actual de River Plate y los equipos de Argentina, quienes ya cuentan con la mayoría de jugadores de sus plantillas para realizar ejercicios de pretemporada, además de partidos amistosos. No obstante, el club de la Banda Cruzada todavía no ha visto al colombiano Juan Fernando Quintero, incorporarse a los trabajos del equipo debido a que no se ha concretado el negocio de su traspaso definitivo.

El volante de la selección Colombia todavía se encuentra en el país en unas vacaciones “obligadas” hasta que se llegue a una solución y ha aprovechado este tiempo para conversar en diferentes espacios sobre su situación contractual como jugador. Hace un par de días, afirmó que todavía no se ha avanzado con River y que su firma todavía no se puede dar, además de desvelar que tiene otras ofertas de otros equipos.

Ahora, en conversación con los miembros del podcast Hablámelo Nea, Quintero trató la posibilidad de volver al fútbol colombiano en un futuro próximo en su carrera, específicamente hablando de Atlético Nacional uno de los equipos más laureados del país y con mejor reconocimiento internacional.

Sobre una posible llegada al Verdolaga, Juanfer afirmó que no ve como una posibilidad cercana el poder firmar por Nacional debido al pasado que tuvo con el Deportivo Independiente Medellín, refiriéndose a ellos como si tuviese la ‘sangre roja’:

“Yo creo que hoy en día mi sangre es roja, yo creo que no nos necesitamos ninguno de los dos”

Si bien lo más probable es que Quintero realmente no vaya a necesitar el fichar por el Verde Paisa, una institución como esta podría hacer buen uso del talento del mediocampista, especialmente para las competiciones internacionales como la Copa Libertadores, donde Juanfer tiene bastante experiencia.

Es importante recordar que Juan jugó en el DIM durante todo 2017, allí logró tener la exposición suficiente para fichar posteriormente por River. Aun así, también tiene un pasado en Nacional, durante sus primeros ‘pinitos’ de carrera profesional en 2012 jugó varios partidos con ellos.

Mientras tanto, en la esfera del club Millonario ronda la duda sobre porque no se ha llegado a un acuerdo para que el antioqueño vuelva a reintegrarse con el equipo, si el deseo de ambas partes es de que se quede en la institución. Durante un cubrimiento de ESPN a la actualidad del equipo, se desveló la raíz del problema que no ha permitido la firma definitiva de Quintero.

Según mencionaron en el programa la razón principal por la cual el volante todavía no se ha unido a los entrenamientos de pretemporada de River Plate es porque hay un problema con los dólares que se necesitan para hacer la compra definitiva de su ficha, debido a la situación económica del país, a las instituciones se les está complicado realizar transacciones externas:

“El gran tema es la situación del país y del dólar, la situación está complicada para sacar dólares. Están viendo la forma en que dejen sacar los dólares para pagar el pase de Quintero. Como es una persona física, no es un club, se complica un poco más. Se trata de resolver y cuando se resuelva vendrá”





