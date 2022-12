Se complica la situación de Juan Fernando Quintero en River Plate: “Hoy no tengo nada con el club”

El colombiano habló sobre la posibilidad de continuar en el club argentino y afirmó que es muy poco probable. Foto: AFP

Juan Fernando Quintero, finalmente, habló sobre la situación por la que está pasando y en la que pese, a la intención de la dos partes, no se ha podido consolidar su fichaje con River Plate de Argentina. Aunque en una recientes declaraciones el presidente del Millonario, Jorge Brito, aseguró que hay unos detalles por concretar pero que esperaban tener estos detalles definidos antes de que termine el 2022.

El jugador colombiano es uno de los más queridos por la hinchada de River Plate, y esta en varias ocasiones le ha manifestado su cariño tanto en la cancha, como en las redes sociales. Ahora la petición de los seguidores de la banda cruzada es una sola, que el equipo renueve el contrato del ‘10′. Además de todo esto se suma la solicitud del nuevo entrenador, Martín Demichelis, quien también espera contar con el para el 2023.

El tiempo cada vez es menor para poder renovar el contrato del mediocampista el cual vence el próximo 31 de diciembre y en caso de no llegar a un acuerdo, Quintero pasaría a ser un jugador libre. En una entrevista con ESPN Argentina, ‘Juanfer’, reveló que son pocas las opciones que tiene para poder quedarse en el Millonario y afirmó que con el club chino Shenzhen ya todo quedó todo saldado y es un jugador libre.

También puede leer: Juan Fernando Quintero sigue sin definir su futuro: presidente de River Plate aseguró que la negociación “está en un momento complejo”

“De querer hay muchas cosas, de que se puedan dar, son diferentes. Yo nunca he sido de mentir, siempre he sido transparente y realmente hoy no tengo nada con River, solo un vínculo hasta el 31 de diciembre. Con China quedé libre. Ahora soy un jugador libre, puedo negociar con cualquier otro equipo”, afirmó Juan Fernando Quintero.

El jugador colombiano sigue a la espera de lo que pueda suceder con River Plate. Foto: River Plate

Sobre la posibilidad de seguir vistiendo los colores del Millonario, ‘Juanfer’ destacó que, “confío en mis representantes, confío en River, en Matías y en Jorge, a quienes quiero y respeto a pesar de cuquera situación. Yo a River lo amo lo quiero, la gente es increíble y no es despedida, es la realidad es otra. Si se da bien, si no, sigo con el cariño, el respeto y amor”.

Esto le puede interesar: La firma del contrato de Juan Dernando Quintero con River Plate estaría frenada por el precio del dólar en Argentina esto es lo que se sabe hasta el momento

El ‘10′ reveló que, “no puedo negar que tenemos ofertas para ir a varios lugares, pero quiero tomar la decisión con cabeza fría”, sin embargo está a la espera de lo que pueda suceder con River Plate cara a futuro cercano. El volante colombiano fue uno de los jugadores más regulares en el último año con el club argentino disputó 36 partidos (entre liga, copa y Libertadores), anotó siete goles y se reportó con ocho asistencias.

Por último Juan Fernando Quintero se refirió al momento del equipo y lo que podría ser el 2023 con Martín Demichelis como técnico. Para el colombiano, “River siempre debe pelear, siempre debe competir en todos los ámbitos deportivos que tenga. Yo lo veo muy bien, conozco muy bien el equipo que hay. Yo siempre le voy a hacer fuerza a River, siempre voy a estar pendiente de lo que pase con club”.

SEGUIR LEYENDO: