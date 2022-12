Colombia y su historia en las Red Bull Batalla Internacional

Valles-T, Marithea y Carpediem son tres de los favoritos para representar a Colombia en la Red Bull Batalla Internacional 2023 que se realizará en nuestro país (Instagram: @Redbullcol)

Por segunda vez en la historia de las Red Bull Batalla, Colombia será el país anfitrión de la Final Internacional de la Batalla de hiphop freestyle más popular del mundo hispano. El anuncio se realizó justo antes de que diera inicio la batalla por el tercer y el cuarto puesto, con una breve dinámica donde se proyectaron una serie de banderas que iban girando hasta que se detuvo en los colores amarillo, azul y rojo.

De momento no se han revelado más detalles de este importante evento, si bien ya se realizó el evento de lanzamiento el pasado 16 de diciembre con un sorpresivo duelo entre Juan Camilo Ballesteros Bermúdez (Valles-T), Maribel Camilo Gómez (Marithea) y William Daniel Martín Martínez (Carpediem), quienes se perfilan como los grandes favoritos para representar a Colombia en la batalla internacional. No cabe duda que tanto ellos como todos los MC de Colombia se dejaran la piel por representar al país en esta competencia y, por qué no, darle el primer cinturón de su historia a nuestro país. Como prueba del seguimiento que tienen las batallas de improvisación en el país, este fue de los primeros en recibir la Red Bull Batalla Internacional en América Latina.

La primera Red Bull Batalla Internacional en Colombia

Fue en 2006, en la que era apenas la segunda edición de la Red Bull Batalla Internacional. El lugar elegido fue la recordada gallera San Miguel, que en esta ocasión recibiría a los “gallos” de la improvisación de República Dominicana, Argentina (contaba con dos plazas debido a que contaban con el campeón vigente, Frescolate), Colombia, Paraguay, Perú, México, Ecuador, Estados Unidos (la clasificación se hizo entre estadounidenses hispanohablantes), Uruguay, Cuba, Chile, Honduras, España, Puerto Rico y Venezuela.

La velada contó con la presencia del entonces emergente Chocquibtown, que participó de los intermedios de las batallas. En esta edición el vencedor fue el MC español Rayden el que tuvo constantes problemas de salud por la altura de la capital del país pero igual superó al anfitrión Candy Man en las semifinales y al puertorriqueño Tek One en la final, mostrando un repertorio de rimas, punchlines, flow y agilidad mental que lo hizo merecedor del primero de los seis cinturones obtenidos por España a lo largo de los años, y que ponen al país en lo más alto del histórico.

Colombia en las Red Bull Batalla Internacional

Las participaciones de Colombia hasta la fecha han dejado un balance de dos segundos lugares: en 2008 con Mena, y en 2019 con Valles-T. También han llegado dos veces al tercer lugar, en 2006 con Candy Man y en 2019 nuevamente con Valles-T. El propio Valles-T nacido en Cartago, Valle del Cauca, es el MC con más victorias para Colombia en las Red Bull Batalla, con un total de siete, y actualmente es séptimo en el historial.

Cabe recordar que este año el vencedor fue el mexicano Aczino, que se convirtió en el primer tricampeón internacional en la historia de la Red Bull Batalla Internacional. En nueve ediciones en las que ha participado, el nezatlense completa 24 victorias y 7 derrotas, lo que lo convierte en el MC con más batallas ganadas de toda la historia del torneo. Como dato curioso, Aczino disputó y ganó en 2012 la clasificación a la Red Bull Batalla Internacional en Colombia en vez de hacerlo en su país natal, debido a que ese año no se realizó su respectivo nacional.

Aczino, primer tricampeón internacional de la historia y vigente campeón de la Red Bull Batalla Internacional que defenderá su trono en Colombia el próximo año (Red Bull)

