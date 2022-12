Gustavo Petro y Francisco Barbosa por fin hablaron de los gestores de paz

Tras dos intentos fallidos, el presidente Gustavo Petro pudo reunirse con el fiscal general, Francisco Barbosa Foto: De archivo / Reuters

La Casa de Nariño fue el escenario donde se reunieron el presidente Gustavo Petro y el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, este jueves 15 de diciembre. El objetivo de dicho encuentro era hablar y señalar algunas precisiones y reparos sobre el decreto 2242 de 2022, el cual crea una Comisión Intersectorial para la liberación de jóvenes detenidos durante las protestas del paro nacional de 2021, incluyendo a varios integrantes de la primera línea.

Precisamente, al término de la reunión realizada en el Salón Obregón del palacio presidencial, Barbosa señaló que el encuentro, que también fue presenciado por el ministro del Interior, la vicefiscal general y el secretario jurídico de Presidencia, fue positivo y sirvió para entender en qué consiste en detalle la figura creada para la designación como gestores de paz no solo de jóvenes detenidos, sino también de policías involucrados en casos de exceso de fuerza en las manifestaciones.

“(...) Se nos confirmó que va a haber unas decisiones que se van a tomar por parte del Gobierno, cuya última palabra serán los jueces frente a las personas que se encuentran privadas de la libertad”, detalló Barbosa sobre el encuentro. Asimismo, mencionó que esa precisión sobre los jueces le dio un parte de tranquilidad a la cabeza del órgano de control fiscal. Vale mencionar que en diferentes ocasiones, ha mencionado que hay unos límites que no pueden pasarse, como la liberación de quienes han sido condenados.

Sin embargo, desde el propio Gobierno nacional han dicho que no se liberarán jóvenes que fueron condenados por hechos asociados a tortura, daño en bien ajeno y agresión a servidor público. En ese orden, sujetos como Sergio Andrés Pastor, alias 19, no podrían salir de la cárcel.

Francisco Barbosa enfatizó, incluso, en que no han existido casos de detenciones arbitrarias o decisiones injustas tomadas por los jueces. Sin embargo, ya se está trabajando para llegar a consensos entre él y el presidente de la República sobre este sensible tema.

Al respecto, funcionarios como los ministros del Interior y Defensa, y el mismo presidente, han resaltado que no habrá impunidad, pues las liberaciones de los jóvenes detenidos no implica que sus procesos sean borrados o que se les aplique el indulto. También han enfatizado en que condenados no serán liberados.

Otro de los temas que se abordaron en el cónclave tuvieron que ver con las estrategias relacionadas para hacerle frente al homicidio en el país. Para ello, dio a conocer que se llevarán a cabo reuniones semanales entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional.

También le hizo saber al presidente Petro que tiene la disposición la Fiscalía General “para empezar a trabajar en mesas conjuntas y poder colaborar en el marco de ese proceso”, pues es el único organismo que puede hacer la caracterización dentro de la ley de sometimiento para estructuras criminales.

Vale mencionar que, tras dos intentos fallidos, Petro pudo reunirse con el fiscal Barbosa para hablar de este tema que ha generado polémica, sobre todo en sectores afines a la oposición.

