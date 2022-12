Gustavo Bolívar furioso con los “uribistas” por críticas a desigación de Sebastián Guanumen en Chile: “¿Cuánto tiempo más necesitan para entender que perdieron las elecciones?”

El senador del Pacto Histórico se refirió a las críticas por la supuesta desginación del exasesor. Foto: Colprensa / Twitter

Sebastián Guanumen, quien es recordado por los llamados ‘Petro-videos’, está dando nuevamente de qué hablar debido a los rumores que han surgido por su supuesta designación como cónsul de Colombia en Chile. Esta infomación generó una enorme molestia entre la oposición que se manifestó en contra de esta supuesta designación. Gustavo Bolívar, senador del Pacto Histórico, respondió a muchas de estos comentarios y señaló nuevamente que ellos perdieron en las elecciones.

La Revista Semana reveló la información de la supuesta designación de Sebastián Guanumen como nuevo cónsul de Chile por decisión de la Cancillería. Todo parece indicar que el asesor del presidente Gustavo Petro en campaña ya fue notificado y estaría en proceso de gestionar todos los documentos requeridos para asumir el cargo. Esto hizo que muchos miembros de la oposición rechazaran categóricamente esta posibilidad teniendo en cuenta su pasado y la polémica que se suscitó por los denominados ‘Petro-videos’.

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien ha defendido muchos de los avances en la gestión que ha realizado el gobierno de Gustavo Petro a lo largo de estos meses, se refirió a la polémica sobre la supuesta designación de Sebastián Guanumen como cónsul colombiano en Chile y en sus redes sociales le envió un mensaje a los ‘uribistas’ y puso como ejemplo a Eudaldo Díaz.

“Uribistas: ¿Cuánto tiempo más necesitan para entender que perdieron las elecciones? ¿Por qué no criticaron q a embajadas fueran el asesino de Eudaldo Díaz, el dueño de la finca con 3 laboratorios de cocaína, la suegra de De la Espriella, el hermano de Paloma, el corrupto Ordóñez?”, afirmó el senador del Pacto Histórico en sus redes sociales.

Este comentario generó muchas críticas entre los usuarios que respondieron al parlamentario en su cuenta de Twitter. “Entonces hay que dejarlos a ustedes hacer lo que se les da la gana, sin chistar, sin criticar, ustedes no son ningún cambio, hacen lo mismo que criticaron, son unos hipocritas”; “Eso no es un argumento válido. El pacto histórico no puede caer en las mismas prácticas del uribismo. Los nombramientos en el área diplomática deben acudir al mérito y respetar la preparación que se hace para poder ser elegible para el cargo”, entre otros.

El excandidato presidencial rechazó la supuesta designación de Guanumen como cónsul de Chile Foto: Colprensa

Las críticas de la oposición

Tras conocerse la información de la supuesta designación de Guanumen como nuevo cónsul en Chile, algunos polítiicos se manfiestaron en contra de manera inmediata. Uno de ellos fue el excandidato presidencial, Enrique Gómez, quien aseguró que esto, “Los cabecillas del Pacto Histórico se rasgaban vestiduras por la forma de nombramiento en embajadas y ¿Se molestan por el señalamiento hecho contra el sicario moral y bodeguero Sebastián Guanumen? Dejen la hipocresía que ustedes no tienen ninguna autoridad moral de ningún tipo”.

La concejal del Centoro Democrático, Diana Diogo, también utilizó su red social para referirse a esta polémica. “Los regalitos de navidad que Petro le dejó a Colombia esta semana: -Jugaditas para aprobar una Reforma Política llena de micos para la politiquería. -Sebastián Guanumen, el encargado de correr la línea ética, nombrado cónsul en Chile. -Usar el SENA como mermelada para los verdes”.

