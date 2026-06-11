Reinaldo Rueda estaría en carpeta en Atlético Nacional tras perder la final de la Liga BetPlay ante Junior: cuál es su situación

Atlético Nacional abrió una revisión interna tras la derrota en la final de la Liga BetPlay y tomó distancia del ciclo de Diego Arias-crédito Carlos Ramírez/EFE

La derrota de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay ante Junior de Barranquilla provocaría un efecto inmediato en la interna del cuadro “Verdolaga”.

En este contexto, se conoció el 10 de junio de 2026 que el entrenador vallecaucano Reinaldo Rueda sería uno de los candidatos para dirigir al cuadro antioqueño para el segundo semestre.

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Atlético Nacional le ofrecería a Diego Arias continuar en el club con otras funciones y no como entrenador, según JJ Osorio-crédito Diego Pineda/Colprensa

El 10 de junio de 2026, se conoció que la directiva de Atlético Nacional tomó distancia del ciclo de Diego Arias tras la derrota en la final de la Liga BetPlay y, según versiones periodísticas conocidas en Blog Deportivo, de Blu Radio, ya discute su salida del cargo con el cuadro “Verdolaga”:

“Diego Arias no sigue como entrenador del equipo profesional”, sostuvo el periodista JJ Osorio.

“Hace horas están reunidos y se definen cosas en Nacional”, afirmó Osorio en una entrevista con Blog Deportivo al referirse a las conversaciones internas que se adelantaban en Medellín. En ese mismo reporte, el periodista indicó que al entrenador le plantearían continuar en la institución con otras funciones: “Le van a ofrecer que siga en el club con una vinculación, pero en otras tareas”.

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El periodista también ubicó la revisión interna en un plano más amplio que el banquillo, al mencionar al director deportivo Gustavo Fermani.

“Ahora que se hacen el balance, también se habla de Gustavo Fermani, director deportivo, quien tiene varios pecados en su historial”, dijo en Blog Deportivo.

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Osorio detalló una lista de refuerzos que, según su versión, no respondieron a las expectativas del club.

“Contrató a (Juan) Bauza, (Milton) Casco, (Facundo) Batista, Nicolás Rodríguez, Edward Bello, ‘Chicho’ Arango, que no marcaron diferencia, ninguno funcionó”, afirmó.

En ese contexto, el reportero señaló que el análisis podría derivar en más cambios para el segundo semestre. “Es probable que Nacional busque director deportivo para el segundo semestre”, agregó.

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Sobre el nombre que encabeza la búsqueda del nuevo entrenador, el periodista Julián Capera señaló que el principal candidato sería un técnico con experiencia mundialista.

“La primera opción en el equipo es Reinaldo Rueda, que es un gusto de los dueños del equipo y a quien conocen de cerca en una estrecha relación”, afirmó Capera.

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Estos serían los jugadores que saldrían de Atlético Nacional tras perder la final contra Junior

El verde de la montaña tendría duras bajas para el segundo semestre de 2026 desde su nómina-crédito David Jaramillo/Colprensa

La derrota de Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026 ante Junior y la eliminación previa en la fase preliminar de la Copa Sudamericana ante Millonaros dejaron al club sin competencia internacional para el segundo semestre y aceleraron una reestructuración que, según el texto fuente, incluye al menos seis salidas del plantel y cambios en el cuerpo técnico de Diego Arias.

Entre los movimientos en estudio también aparece una posible venta al exterior de Juan Manuel Rengifo por cerca de 4 millones de dólares, de acuerdo con el texto fuente. La base de las primeras bajas está en los contratos que vencen el 30 de junio y para los que no habría intención de renovación.

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Dayron Asprilla y César Haydar integran ese grupo de futbolistas con salida encaminada, según el texto fuente. En esa misma lista aparece Edwin Cardona, aunque su papel de liderazgo dentro del plantel podría abrir la puerta a una renovación.

Un caso distinto es el del volante argentino Juan Bauzá, que llegó a préstamo en julio de 2025 por un año. Al terminar ese vínculo, debe regresar al FC U Craiova de Rumania, propietario de sus derechos deportivos.

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David Ospina confirmó que no seguirá cuando venza su contrato en junio

En la atención a los medios de comunicación en Bogotá, el ídolo verdolaga confirmó su retiro de Atlético Nacional, pero continúa en la actividad deportiva, esperando otra oportunidad en otro equipo según sus palabras-crédito @DSportsCO/X

El arquero David Ospina confirmó el 26 de mayo de 2026 que no continuará en Atlético Nacional cuando expire su contrato en junio. Su salida coincidió con su incorporación inmediata a la Selección Colombia para el Mundial 2026 y le impidió disputar la final de la Liga BetPlay I-2026.

La despedida quedó enmarcada por la victoria 3-1 sobre Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, resultado que clasificó al equipo a la final. Ospina, de 37 años, sostuvo ante los medios que el partido jugado el 23 de mayo de 2026 contra Tolima fue el último con la camiseta verdolaga.

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David Ospina confirmó que no seguirá en Atlético Nacional cuando venza su contrato en junio y no disputó la final por su incorporación a la Selección Colombia para el Mundial 2026-crédito David Jaramillo/Colprensa

El arquero explicó su decisión con estas palabras: “Me siento muy emocionado por haber conseguido el paso a la final. Espero que podamos sumar otra estrella para nuestro club. Como mencionas, este fue mi último partido con Nacional, ya que mi contrato termina en junio. Estoy agradecido con la hinchada. Ahora quiero disfrutar con la selección y después analizaré mi futuro junto a mi familia, esperando las propuestas que puedan surgir para tomar una decisión”.

La situación contractual de otros nombres todavía debe resolverse. El portero Harlem “chipi chipi” Castillo y Alfredo Morelos deberán definir su continuidad porque tienen contratos vigentes hasta finales de 2026.

También quedan pendientes los casos de Kilian Toscano y Joan Castro, futbolistas de Atlético Nacional que están cedidos a préstamo en otros clubes. Ambos deberán presentarse a la pretemporada verdolaga o resolver su futuro antes de julio de 2026.