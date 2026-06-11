Richard Ríos o Gustavo Puerta para la selección Colombia en el Mundial 2026: Carlos Antonio Vélez eligió

Richard Ríos y Gustavo Puerta lucharían por un puesto en el Mundial 2026-crédito Luisa González/REUTERS

El debate sobre el jugador que ocuparía el puesto en ser volante de primera línea para el debut de la selección Colombia frente a Uzbekistán el 17 de junio de 2026, pasa por la presencia de Richard Ríos o Gustavo Puerta.

En ese contexto, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez se refirió al tema y afirmó que existe la posibilidad de que el técnico Néstor Lorenzo priorice la experiencia en el arranque del Mundial 2026 por encima del mejor presente reciente de Gustavo Puerta.

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La disputa por ese lugar en la mitad del campo se instaló antes del estreno de la selección en el grupo K, después de que Puerta fuera titular en el amistoso contra Jordania y dejara una buena impresión.

La postura de Vélez sobre la pelea por el puesto

Carlos Antonio Vélez afirmó que Richard Ríos ganaría la posición en la primera línea con el volante Gustavo Puerta- crédito Mariano Vimos/Colprensa

Para Vélez, la decisión se definirá menos por el último entrenamiento del torneo. El analista consideró que, cuando llegue el partido oficial, Lorenzo elegirá a un futbolista con más recorrido en partidos de alta exigencia y con mayor experiencia dentro del proceso de la Selección Colombia.

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El 10 de junio de 2026, durante el programa Planeta Fútbol de Win Sports, Vélez fijó su postura sobre la competencia por ese lugar.

“Yo no quería hablar todavía de Colombia porque faltan días, pero yo creo que Richard Ríos va a jugar de titular por encima de Gustavo Puerta”, afirmó Vélez.

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El periodista precisó que esa preferencia con un reconocimiento al presente de Gustavo Puerta.

“En este momento, Puerta está jugando mejor, pero hay que apelar a la experiencia; aquí son tres partidos. Acá pesa más la experiencia y Ríos la tiene más que Puerta”, explicó Vélez en Planeta Fútbol.

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Para Vélez, si la decisión pasa por el rendimiento reciente, Puerta aparece fortalecido; si pesa la trayectoria en escenarios de máxima presión, el elegido será Ríos.

El amistoso con Jordania y la decisión de Lorenzo

Vélez explicó que Lorenzo Richard Ríos estaría por encima de Gustavo Puerta-crédito Federación Colombiana de Fútbol

La discusión tomó fuerza tras la actuación de Puerta en el último juego previo a la Copa del Mundo, cuando fue titular frente a Jordania y recibió elogios por su rendimiento. Esa actuación dejó abierta la posibilidad de que se metiera en el once inicial para el estreno.

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Del lado de Ríos, el argumento que refuerza su candidatura es su recorrido internacional y la cantidad de partidos de máxima presión que ha disputado con Palmeiras y con la Selección Colombia.

En este contexto, agregó que el tema de Richard Ríos pasaría por la características de los jugadores:

“Yo sobre eso tengo un diagnóstico, pues que tocaré un poco más profundamente cuando se acerque el partido. Pero si bien hay que mirar con respeto a Uzbekistán y a Congo, yo los vi a Uzbekistán en tres partidos, el juego de Venezuela y los dos últimos, advirtiendo eso que les digo: no se mete la pierna por estas épocas y los niveles que uno puede recibir de información son parciales de estos dos últimos partidos. Pero yo ya tengo una idea clara de qué equipo es.”

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Y añadió: “Uzbekistán un equipo limitadísimo técnicamente, que ataca muy poquito con un bloque medio bajo, más bajo que medio. Es un equipo que arma un dibujo de cinco, cuatro, que aguanta y aguanta y aguanta y es muy físico y te pega sin ningún problema, sin ningún problema te pega. Eh, apuesta al contraataque, pero igual son torpes, eh, cuando pasan, porque son limitados técnicamente.”

Partidos del grupo K del Mundial 2026

Estos son los tres partidos que jugará la selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Estadio Hard Rock) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - Atlanta - (Estadio Mercedes Benz) 6:30 p.m. (hora de Colombia)