Colombia

La historia de Shakira en los eventos deportivos: la colombiana suma otra gran cita deportiva con la inauguración del Mundial 2026

La artista colombiana fue confirmada para el show inaugural del 11 de junio en el estadio Azteca y en la clausura el 19 de julio de 2026 junto a Madonna y BTS

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Ilustración acuarela de Shakira cuatro veces en un escenario de estadio con sus vestuarios de Mundiales, rodeada de banderas de países y público festejando.
Shakira y su historia en los mundiales y eventos deportivos tras su presentación en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Shakira actuó en la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 como show principal previo a que se dispute el partido de apertura entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.

La participación fue confirmada por los organizadores del evento deportivo apenas unas semanas antes del inicio, posicionándola una vez más como la reina de los mundiales y los eventos de este tipo.

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En esta oportunidad, la barranquillera interpretó el tema Dai Dai, canción oficial del Mundial que compuso junto a Ed Sheeran y que interpreta junto al nigeriano Burna Boy. Shakira apareció en la cancha vestida de amarillo, rindiéndole un homenaje a la selección Colombia, gafas oscuras y su melena rizada.

Sus actuaciones en mundiales y otros torneos

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 11, 2026 Shakira performs during the opening ceremony before the match REUTERS/Kai Pfaffenbach

Una de sus actuaciones más recordadas fue la clausura del Mundial de Alemania 2006. Allí, Hips Don’t Lie - Bamboo integró la banda sonora oficial del torneo y la colombiana se presentó en el Olympiastadion de Berlín antes de la final que Italia le ganó a Francia por penales.

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El 14 de febrero de 2010, Shakira fue la encargada del show de medio tiempo del All-Star Game de la NBA. La actuación se realizó en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, ante figuras como LeBron James, Kobe Bryant, Dwyane Wade y Tim Duncan, e incluyó She Wolf y Give It Up To Me en un montaje con una jaula como elemento central.

Meses después volvió a un escenario global con el Mundial de Sudáfrica 2010. Waka Waka (This Time for Africa) fue elegida como canción oficial del torneo y la artista la interpretó en vivo en la inauguración en el Soccer City Stadium de Johannesburgo, donde también cantó She Wolf y Hips Don’t Lie.

Shakira y Wyclef Jean cantando en un escenario con bailarines. Shakira viste top naranja y falda roja, Wyclef Jean lleva camiseta blanca con bandera de Haití
Shakira y Wyclef Jean actúan con bailarines y músicos durante la ceremonia de clausura del Mundial de la FIFA Alemania 2006. (Shakira Mundial 2006)

En 2012, la cantante reapareció en la Copa del Mundo Femenina Sub-17 de Azerbaiyán. No aportó una canción oficial, pero sí interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)” y “Loca” en el estadio Tofig Bahramov de Bakú.

Dos años más tarde regresó a la Copa del Mundo en Brasil 2014. Fue elegida para la clausura en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, antes de la final entre Argentina y Alemania, y presentó “Dare (La La La)” junto al cantautor brasileño Carlinhos Brown.

Del Caribe a la Copa Davis y el Super Bowl

En los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, Shakira participó en la inauguración con un repertorio de 15 minutos.

Allí interpretó Me Enamoré, Hips Don’t Lie y La Bicicleta, y además aclaró que no cobró “un solo peso” pese a la controversia sobre el dinero que habría podido recibir de la Alcaldía de Barranquilla.

Shakira
Shakira en la final del Mundial de Brasil 2014 - crédito @soiiYum/X

En 2019 fue elegida como acto de clausura de la final de la Copa Davis en Madrid. En esa presentación cantó “She Wolf”, “Tutu” con Pedro Capó y Camilo como invitados, y cerró con “Dare (La La La)”.

Su paso por el Super Bowl LIV en 2020 continuó esa serie de espectáculos deportivos. En el medio tiempo compartió escenario con Jennifer López y presentó un popurrí que incluyó She Wolf, Empire, Ojos Así, Whenever, Wherever, Chantaje, Hips Don’t Lie y Waka Waka (This Time for Africa).

La relación entre Shakira y el deporte también quedó atravesada por su vida personal durante su vínculo con el exfutbolista Gerard Piqué entre 2010 y 2022, del que nacieron sus hijos Milan y Sasha.

La colombiana puso a vibrar a los amantes del fútbol americano en Miami en 2020 - crédito REUTERS/Mike Blake
La colombiana puso a vibrar a los amantes del fútbol americano en Miami en 2020 - crédito REUTERS/Mike Blake

Sobre su elección para la final de la Copa América 2024 fue confirmada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, que afirmó en una conferencia:

Shakira es una estrella sudamericana que ha deslumbrado al mundo entero. Sus canciones se cantan y se bailan en todos los rincones del planeta, convirtiendo su arte en un fenómeno global que cruza fronteras y que disfrutan millones de personas (...) Estamos seguros de que su actuación en la Conmebol Copa América USA 2024 potenciará el mensaje de sana pasión y unidad a través del deporte”.

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