Gustavo Petro se refirió a su frustrada reunión con el alcalde de Nueva York y culpó al Gobierno Trump: “Considero poco democrático”

- crédito Presidencia de Colombia/Reuters

El presidente Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para cuestionar algunas restricciones impuestas durante su visita a Estados Unidos.

En una extensa publicación en X, el mandatario colombiano, que presidió el Consejo de Seguridad de la ONU el miércoles 10 de junio de 2026, detalló que durante su visita a territorio tenía previsto varios encuentros académicos y de Estado con mandatarios locales.

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Uno de ellos era una reunión con Zohran Mamdani, actual alcalde de la ciudad de Nueva York, pero que se habría cancelado por supuestas presiones e impedimentos del gobierno de Donald Trump, según una investigación del medio local The Washington Post. Además, estaba previsto a participar en una conferencia académica en Boston.

Ante ello, el presidente denunció que hubo varios obstáculos que le impidieron efectuar parte de su agenda por el territorio estadounidense.

Gustavo Petro cuestionó restricciones durante su visita a Estados Unidos - crédito @petrogustavo/X

“Cómo esta vez solo asistí al acto de recibir la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y dirigir la primera sesión bajo nuestra presidencia, considero poco democrático que se restringiera mi libertad de hablar con el alcalde de Nueva York, autoridad local de los EEUU y mi libertad de pensamiento al no permitirme dictar una conferencia a la que fui invitado en Boston”, expresó Petro en su declaración.

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Así mismo, recordó que, en anteriores oportunidades, no había tenido restricciones de movilidad por el país norteamericano, pese a que le fue revocada su visa y su inclusión en la Lista Ofac. “Nunca se me informó de restricciones a mi visa, y de hecho fui al funeral de Jessi Jackson en Chicago. Nunca se me informó que sería arrestado”, indicó.

De igual manera, recalcó que por su asistencia a la Asamblea de Naciones Unidas como jefe de Estado estaba amparado por normas de Estados Unidos que les permiten “hablar de manera libre y sin consecuencias en ese periodo”.

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“Nuestras constituciones se fundamentan en la libertad, la democracia y la soberanía, bajo este último principio, que respeto para los EEUU y para Colombia y para todas las naciones del mundo, acepté las condiciones para que Colombia pueda ejercer su liderazgo mundial ganado”, agregó.

El presidente de EE.UU. Donald Trump, el 10 de junio de 2026, en la Casa Blanca. EFE/AARON SCHWARTZ / POOL

Injerencia electoral

En otro tramo de su publicación, el presidente Gustavo Petro también llevó el conflicto al terreno político interno, al reiterar su desacuerdo con la intervención del gobierno de Estados Unidos en la campaña electoral colombiana.

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“No estoy de acuerdo con la intromisión del gobierno de los EEUU en la campaña electoral cuyas decisiones solo corresponden al pueblo de Colombia en el ejercicio pleno de su libertad”, comentó Petro en X.

La reacción de Petro se debe a que, a inicios de junio, el presidente estadounidense Donald Trump había celebrado la victoria de Abelardo de la Espriella en la primera vuelta electoral, donde se impuso con más de 10 millones de votos al candidato oficialista Iván Cepeda.

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Este fue el mensaje que compartió Donald Trump el miércoles 10 de junio de 2026 - crédito @realDonaldTrump / Truth Social

En ese mismo desarrollo, Petro intentó separar sus diferencias con Washington de los compromisos bilaterales que, según escribió, había asumido durante su paso por la Casa Blanca en febrero de 2026.

“Las desavenencias con la política internacional de Washington, que en el caso de Gaza fue de la mayoría de los pueblos del mundo, no me impiden que mi palabra en el trato que hicimos en la oficina Oval de la Casa Blanca se mantengan, no importa las diferencias políticas que tenemos. Con el presidente Donald Trump acordé, sin menoscabo de nuestra soberanía nacional, porque mi Patria es Colombia, todo el esfuerzo conjunto en la lucha contra el narcotráfico de cocaína y fentanilo”, recalcó el mandatario colombiano, al replicar una de sus frases emitidas en su columna de opinión publicada en The Washington Post.

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Finalmente, el presidente de Colombia citó resultados de su política contra las drogas, recalcando que su gobierno incautó más cocaína que los tres gobiernos anteriores sumados y que redujo áreas cultivadas a partir de mediciones satelitales de la Policía Nacional.

El presidente Gustavo Petro reiteró que su gobierno incautó más cocaína que los tres gobiernos anteriores sumados- crédito Juan Diego Cano/Presidencia

“A través de una política eficaz como ha sido la erradicación voluntaria por parte de 31.000 familias campesinas cultivadoras de hoja de Coca que ya han entregado su verificación a la oficina de para las drogas de las Naciones Unidas y ya se han certificado casi 9.000 hectáreas de las 13.000 que se han entregado de un plan, antes de terminar mi gobierno, de más de 30.000 hectáreas”, puntualizó.

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Hasta el momento, el Gobierno de los Estados Unidos no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre la denuncia del presidente colombiano y la cancelación de otras actividades diferentes a las de Naciones Unidas.