Radamel Falcao García contó una anécdota con Florentino Pérez que involucró una cena, una servilleta y el intento de ficharlo para el Real Madrid

El delantero colombiano recordó que en la misma mesa estaban el presidente del Atlético de Madrid, Florentino Pérez e Iker Casillas - crédito @volvocarco/Instagram

En medio de una transmisión en vivo durante el jueves 11 de junio en ESPN, Radamel Falcao García contó el momento que vivió en una gala en Madrid (España) en el 2012, cuando el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, intentó fichar al delantero colombiano recurriendo a un método poco convencional y cargado de historia para el club.

Todo ocurrió mientras el futbolista aún defendía los colores del Atlético de Madrid. La escena se desarrolló durante un evento organizado por un diario español, con una mesa compartida por los dirigentes de ambos clubes, el propio Florentino, Falcao y el arquero Iker Casillas.

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El ambiente, según relató el delantero, era de máxima formalidad. “Era una gala de un diario español, y en una mesa estábamos los directivos de Real Madrid, Florentino, la gente de Atlético de Madrid, Casillas y yo, no había más jugadores”, recordó en ESPN Falcao sobre el curioso episodio.

Su testimonio revela el desconcierto que experimentó al verse rodeado de las figuras más poderosas del fútbol madrileño.

Según Falcao, Florentino Pérez pidió varias veces durante la cena que le acercaran la servilleta al delantero - crédito Bernat Armangue/AP Foto

La situación alcanzó su punto más incómodo cuando Florentino, evocando la célebre servilleta que años atrás usó para cerrar la llegada de Zinedine Zidane al club blanco, pidió que le acercaran una a Falcao. “Empezó a decir ‘pasen la servilleta a Falcao, pasen la servilleta a Falcao’”, contó el colombiano.

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El delantero no ocultó el desconcierto que le provocó el gesto: “En ese momento yo empecé a transpirar. A mi lado izquierdo tenía al presidente del Atlético de Madrid y yo no sabía qué hacer, y Florentino sin ningún tipo de vergüenza, lo decía repetidamente”.

Falcao García se sumó a un nuevo equipo durante el Mundial 2026: “Fichaje de lujo”

El ingreso de Radamel Falcao García al mundo de las transmisiones deportivas marca una nueva etapa en la trayectoria del máximo goleador histórico de la selección Colombia.

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La cadena ESPN confirmó el lunes 1 de junio que el delantero será parte del equipo que analizará los partidos de la selección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

ESPN confirmó oficialmente la llegada de Falcao al equipo de transmisión junto a Fernando Palomo y Carlos Valdés en roles clave - crédito @ESPNColombia / X

La noticia provocó entusiasmo entre los aficionados colombianos y el ambiente futbolístico local. ESPN detalló que Falcao acompañará a Fernando Palomo en los relatos y a Carlos Valdés en el análisis técnico, aportando su experiencia como excapitán y máximo artillero de la selección nacional.

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La decisión de sumar a Falcao como comentarista responde a la estrategia de ESPN y Disney+ Plan Premium para fortalecer su cobertura del Mundial en Sudamérica, quedando excluidos Bolivia y Paraguay. El plan fue presentado como una de las principales apuestas de la cadena para el torneo, debido al reconocimiento internacional y la cercanía del exfutbolista con la afición colombiana.

Durante la transmisión en la que se anunció el fichaje, Antonio Casale celebró: “Un enorme ídolo del fútbol colombiano se suma al equipo de ESPN Mundial”. De esta forma, la cadena busca capitalizar la reputación y la experiencia de Falcao para enriquecer el análisis de los partidos.

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La cobertura de ESPN y Disney+ Plan Premium ofrecerá acceso a 30 partidos, con un equipo que incluye a Mariano Closs, Diego Latorre, Sebastián Vignolo, Gustavo López, Miguel Simón y Marcelo Espina. Además, se sumarán las opiniones de reconocidos exfutbolistas internacionales, como Sergio “Kun” Agüero, Carlos Tevez, Marcelo Gallardo y Óscar Ruggeri.

La participación de Falcao en la transmisión de la Copa Mundial implica que los suscriptores en Sudamérica podrán escuchar su análisis experto y sus vivencias en la máxima competencia del fútbol, lo que genera altas expectativas entre quienes siguen de cerca a la selección colombiana.

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El exjugador de clubes como Atlético de Madrid, Porto, AS Monaco y River Plate se une así a la tendencia de deportistas que, tras una extensa carrera profesional, encuentran en los medios de comunicación un nuevo espacio para aportar su visión del juego.