Colombia

Joaquín Guiller confirmó el fin de su matrimonio de 25 años y dijo cómo vive ahora tras la separación

El intérprete aseguró que la comunicación con su expareja sigue siendo buena, negó infidelidades como causa de la ruptura y contó que el vínculo con sus hijos se mantiene sin cambios

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El paisa y cantante de música popular lo reveló y aseguró que está completamente tranquilo - crédito @emfuror/IG

El cantante Joaquín Guiller confirmó que decidió terminar su matrimonio de más de 25 años con Astrid Montoya y aseguró que atraviesan la separación “muy tranquilos”, mientrasél se adapta a una nueva etapa.

En diálogo con el programa Lo sé todo, el artista nacido en Briceño, Antioquia, explicó: “Viviendo el proceso, que no es un proceso fácil, una relación de 25 años no se acaba de la noche a la mañana”.

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Al referirse a lo más complejo de la ruptura, Guiller describió el impacto de reorganizar su vida cotidiana tras años de convivencia familiar. “Mucho empezar de cero, porque había unas costumbres donde había un hogar, unos hijos, que todavía existen, pero ya estás en otro... en otra faceta, ya estás viviendo solo, ya hay una soledad que hay que aprender a llevar”, afirmó al programa de variedades de Canal 1.

Joaquín Guiller
Joaquín Guiller habló de dura etapa que superó con el alcohol - crédito @joaquinguiller/Instagram

El músico sostuvo que la relación con su expareja se mantiene en buenos términos y descartó la presencia de otra persona como detonante del final. “Total, muy buena comunicación, la relación cortó muy sana. Tengo que decirlo, que no hubo terceros en la relación”, dijo en el medio citado inicialmente.

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Cómo atraviesa la separación

También señaló que el vínculo con sus hijos no se alteró por la decisión y delimitó el cambio principal al plano doméstico. “Comunicación total con mis hijos. O sea, todo marcha igual, lo único que no hay es convivencia”, aseguró.

Consultado por el motivo de la ruptura, Guiller evitó dar detalles y se limitó a una explicación general sobre el curso de los acontecimientos. “Pasan las cosas en la vida y hay veces que tienen que pasar porque tienen que pasar”, expresó en Lo sé todo.

Ante preguntas sobre su situación emocional, el cantante respondió con una frase breve y luego insistió en que se siente bien. “Latiendo. Contento, feliz, sano”, afirmó.

Joaquín Guiller
El paisa no dio mayores detalles por los que decidió ponerle punto final a su matrimonio - crédito @joaquinguiller/IG

Qué dijo sobre una futura relación y los bienes

Guiller también dejó abierta la posibilidad de iniciar una nueva relación en el futuro. “Estoy muy joven y el amor tendrá que volver a llegar a mi vida. En algún momento. Cuándo, no sé, pero tendrá que volver a llegar”, dijo en el mismo diálogo.

Sobre una eventual repartición de bienes, el artista indicó que no hubo un trámite de ese tipo y enmarcó la etapa actual como un proceso inicial. “No, no había qué repartir. Un proceso. Primero es como ese tema de la separación de cuerpos, por decirlo de cierta manera. Y lo otro ya vendrá a futuro”, concluyó a Lo sé todo.

Estando casado, le apareció una hija de 12 años

El cantante de música popular Joaquín Guiller relató que, tras 24 años de matrimonio con Astrid Montoya y siendo padre de dos hijos, recibió una llamada que le cambió la vida: descubrió que tenía una hija de 12 años producto de un romance adolescente con una joven llamada Aracely.

Cuando ambos tenían 17 años, Aracely le informó que estaba embarazada, pero poco después se mudó a otro municipio y desapareció de su vida, quedando el asunto sin resolver durante más de una década.

La noticia llegó inesperadamente cuando Aracely lo contactó y le confirmó la existencia de Valeria, la hija de ambos.

Hija de Joaquín Guiller
Joaquín Guiller registró legalmente a Valeria como su hija después de doce años - crédito captura de pantalla de La Red

Guiller compartió la situación con su esposa, quien reaccionó con desconcierto pero entendió que se trataba de una relación previa al matrimonio. Para despejar dudas, solicitó una prueba de ADN, que resultó positiva. El cantante reconoció legalmente a Valeria ante notaría y asumió su rol de padre.

La integración familiar fue propiciada por Astrid Montoya, quien llevó a Valeria al apartamento y la presentó a sus hermanos. Guiller recordó el impacto de ver a sus tres hijos juntos y valoró la actitud de su esposa, que facilitó el encuentro. En la actualidad, Valeria mantiene una relación cercana con su padre y la familia.

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