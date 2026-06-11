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La selección Colombia denunció presunto acto de racismo contra Linda Caicedo en la final ante Paraguay por Liga de Naciones: qué pasó

Algunos hinchas guaraníes que asistieron al encuentro en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, habrían sido los responsables de lanzar comentarios desagradables hacia la estrella del equipo Tricolor

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Linda Caicedo anotó el empate a tres goles, y que al final - créditos @conmebol/IG | @linda__caicedo11/IG

El partido decisivo entre Paraguay y Colombia por la última fecha de la Liga de Naciones Femenina quedó marcado por un incidente racista en el estadio Defensores del Chaco, que empañó el título conseguido por las cafeteras.

Aunque la selección dirigida por Angelo Marsiglia se coronó campeona tras un 3-4, la jornada se vio opacada cuando la futbolista colombiana Linda Caicedo, figura del Real Madrid, fue blanco de insultos racistas desde la tribuna.

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El suceso se produjo en el minuto 71 del encuentro, destacó el portal Sport Fans, momento en que la árbitra brasileña Nadia Weiler detuvo el partido y realizó el gesto de cruzar los brazos en X, señal internacional para alertar sobre conductas discriminatorias.

Según el protocolo antirracista de la FIFA, este gesto obliga a detener el juego de manera temporal tras la detección de insultos racistas.

El incidente se originó cuando desde la tribuna oriental se escucharon agresiones verbales dirigidas a Caicedo.

En ese momento, el marcador estaba empatado 3-3; Caicedo había sido la autora del tercer gol colombiano solo diez minutos antes, pero lo que se esperaba que fuera una respuesta vehemente a lo ocurrido por parte de la jueza al final quedó en una consulta directa con la jugadora para corroborar si se sentía en condiciones de continuar y, después de una breve interrupción de poco más de un minuto, el partido se reanudó.

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Por el altavoz del estadio se hizo un llamado al respeto dirigido al público asistente, agregó El Tiempo.

Qué señala el protocolo antirracismo de la FIFA, tras lo ocurrido con Linda Caicedo

El protocolo antirracista de la FIFA establece tres pasos ante un hecho de discriminación:

  1. El árbitro detiene el partido y cruza los brazos en X a la altura de las muñecas.
  2. Se advierte al público a través de los altavoces que los insultos deben cesar y se informa que el partido puede suspenderse si persisten.
  3. Si el comportamiento no se corrige, los equipos son enviados a los vestuarios.

Si nada de lo anterior surte efecto el partido se suspende de manera definitiva.

En el caso de Linda Caicedo, el comportamiento inadecuado de algunos hinchas no se prolongó más allá de la intervención arbitral, por lo que el partido pudo completarse con normalidad.

El resultado final favoreció a la Tricolor, que con un gol de la lateral Ana María Guzmán en el minuto 89, logró el título más importante de en la historia del fútbol femenino colombiano.

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