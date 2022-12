Más de 600 mil hogares en Bogotá se beneficiarán del Ingreso Mínimo Garantizado

Los hogares que cuenten cono que aún no tengan la encuesta Sisbén pueden solicitarla en http://sisbensol.sdp.gov.co/registro-solicitudes o de manera presencial en los puntos de atención de la RedCADE.

En el sistema de IMG los hogares que necesitan más reciben más , por lo tanto no todos los hogares beneficiarios recibirán el mismo monto. Actualmente, el monto máximo es de $660.000 y el mínimo es de $55.000 pesos.

Las transferencias monetarias que no hayan sido retiradas por el titular quedan disponibles en la entidad financiera donde tenga la cuenta activa.

las transferencias monetarias no son retroactivas, por lo tanto, si el hogar no recibió las transferencias en meses anteriores fue porque no cumplió con los requisitos para ser beneficiario del programa en ese periodo.