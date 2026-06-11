Johanna Fadul respondió fuertes declaraciones de Mafe Carrascal en su contra con indirecta a los petristas: “Piensa en el futuro”

Polémica en redes por mensaje de Johanna Fadul a seguidores de la izquierda colombiana - crédito johannafadul/Instagram

La actriz Johanna Fadul publicó un video en su cuenta de Instagram para hablar del panorama político colombiano y manifestar su postura respecto al presidente Gustavo Petro y las próximas elecciones.

En el mensaje audiovisual, Fadul escribió: “Petristas: Petro es lo mejor que le ha pasado al país”, invitando a sus seguidores a reaccionar ante la situación nacional. “Amigo seguidor de la izquierda, reacciona si amas a tu país y quieres vivir bien”, expresó la artista, abriendo el debate en redes sociales.

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Este pronunciamiento se produjo apenas dos horas después de que la congresista del Pacto Histórico Mafe Carrascal criticara públicamente a Fadul, luego de que la actriz anunciara su apoyo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella y a su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

Johanna Fadul respondió a polémica y llamó a la participación activa en elecciones presidenciales - crédito johannafadul/Instagram

En el video, Fadul subrayó la importancia de reflexionar sobre el rumbo del país. “Si amas a Colombia, piensa en el futuro”, manifestó, haciendo énfasis en la responsabilidad ciudadana y la necesidad de participación activa en los comicios.

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Su mensaje fue interpretado por numerosos usuarios como un llamado a cuestionar las políticas actuales y a considerar alternativas de liderazgo.

Esto dijo Mafe Carrascal sobre Johanna Fadul

La congresista Mafe Carrascal publicó un video en la red social X donde cuestionó de manera enfática la postura de la actriz Johana Fadul ante la coyuntura política y humanitaria actual.

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En el registro audiovisual, Carrascal rechazó la coherencia de Fadul al mantener posturas polémicas, mientras critica su apoyo abierto al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

Según lo expuesto por Carrascal, la actriz decidió viajar a Israel para generar contenido en medio de una crisis internacional de alto impacto.

Johanna Fadul lanzó pullas a la izquierda política - crédito cortesía RCN

“Mientras el mundo veía en vivo y en directo una tragedia humanitaria, un genocidio contra niños, niñas y población civil, Johana decidió irse de turismo para hacer contenido pagado en Israel”, afirmó la congresista.

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La parlamentaria subrayó que la actriz ha sostenido en diversas ocasiones una visión alineada con discursos de privilegio y exclusión.

La intervención de Carrascal también pone en foco el respaldo de Fadul al abogado y candidato Abelardo de la Espriella. “Ahora la nueva etapa de coherencia de la señora Fadul es apoyar a Abelardo de la Espriella”, declaró la congresista, quien recordó que el candidato recientemente ha sido criticado por expresiones agresivas hacia la oposición y los medios.

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Según la legisladora, el aspirante ha llegado a hablar de “destripar a la oposición, de acosar periodistas y de tratar de imbécil a quien piense distinto”. A esto se suma, según el relato de la parlamentaria, un patrón de menosprecio hacia las mujeres por parte de De la Espriella.

Mafe Carrascal cuestionó el respaldo de Johana Fadul a la derecha política - crédito @MafeCarrascal/X

Carrascal comparó las críticas de Fadul al actual gobierno con los recientes avances para el sector cultural. “Curioso, porque hace apenas unos días el gobierno aprobó medidas históricas para trabajadores de las artes y para los y las artistas, el gremio del que la señora Fadul hace parte”, indicó la representante.

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En ese contexto, la congresista resaltó que, según cifras oficiales, “más de 22 mil artistas han salido de la pobreza en este gobierno”, gracias a una inversión superior a “300 mil millones de pesos para fortalecer el sector cultural”.

La representante añadió que el Ejecutivo acaba de lanzar dos programas clave para otorgar pensiones a artistas, con subsidios estatales de hasta el 80% en las cotizaciones mensuales para al menos 10 mil beneficiarios del sector cultural.

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La representante criticó comentarios de la actriz sobre el conflicto en Oriente Medio, sobre el racismo y la política en Colombia - crédito @mafecarrascalr/Instagram

A lo largo del mensaje, Carrascal insistió en la contradicción entre los señalamientos de Fadul y el panorama actual para los artistas.

“Claramente eso es querer ver al pobre más pobre, sobre todo a los músicos, actores, bailarines, técnicos, gestores culturales, artistas plásticos, que llevaban décadas y décadas sin ser visibilizados”, señaló la congresista. En su evaluación, la defensa de Fadul por la “clase política tradicional” contrasta con los beneficios logrados por los trabajadores culturales en la actual administración.

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La congresista concluyó su intervención reiterando la necesidad de reconocer tanto los avances en materia de derechos culturales como las implicaciones de los discursos políticos en el contexto colombiano actual.