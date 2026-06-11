Cancillería de Colombia abrió convocatoria para cargos diplomáticos: buscarían proteger plazas clave antes de la segunda vuelta presidencial

El Ministerio de Relaciones Exteriores invitó a funcionarios de carrera a postularse a vacantes en sedes internacionales, con selección según el escalafón, informó Caracol Radio tras conocer el documento de la convocatoria - crédito @CancilleriaCol/X

La Cancillería de Colombia abrió una convocatoria interna para nombramientos diplomáticos anticipados y está invitando a funcionarios de carrera a postularse a cargos en sedes internacionales.

El objetivo es que, una vez hechos esos nombramientos, el siguiente gobierno, sea encabezado por Abelardo de la Espriella o por Iván Cepeda, no pueda remover a los designados por al menos 12 meses, según fuentes consultadas por Caracol Radio.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia invitó a los funcionarios de carrera a aspirar a cargos y que la selección se haría de acuerdo con el rango de cada postulante en el escalafón.

En el documento conocido por el medio citado, la convocatoria incluye vacantes de tercer secretario, segundo secretario, primer secretario, ministro consejero, ministro plenipotenciario y embajador en “las principales sedes” de la diplomacia colombiana.

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Según la información citada, sin importar quien ocupe el cargo presidencial, durante 12 meses, las personas que accedan a estos cargos diplomáticos no saldrán de su puesto - crédito Europa Press

En el caso de los cargos para embajador, aparecen sedes en Polonia, Alemania, Indonesia, España, Sídney, Japón, Malasia, Argelia, Hong Kong, la OCDE, Ghana, París, Miami y Austria.

La intervención de Gustavo Petro ante la ONU agrava la crisis diplomática con Israel

La intervención de Gustavo Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU el 10 de junio de 2026 profundizó la crisis con Israel, después de que el presidente colombiano reiterara su comparación entre la guerra en Oriente Medio y el nazismo y lo hiciera sin retractarse por haber escrito “Heil Hitler” en X el 7 de junio para atacar al candidato Abelardo de la Espriella.

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La reacción israelí incluyó descalificaciones directas del Gobierno de Benjamin Netanyahu y acusaciones de antisemitismo y trivialización del Holocausto. En esa misma intervención ante la ONU, Petro habló de “20 mil” asesinados en Gaza y sostuvo que “volvemos a los nazis”.

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar, respondió en términos inusualmente duros: “El presidente saliente e infame de Colombia es una mancha en su gran nación. Este antisemita está trivializando sistemáticamente el recuerdo del Holocausto. Es un comunista que arruinó su gran país. Pronto será historia”.

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Gideon Sa'ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel, se despachó contra el presidente Gustavo Petro, tras su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas - crédito @gidonsaar/X

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, también cargó contra el mandatario colombiano: “Tras tuitear ‘Heil Hitler’ sin siquiera molestarse en disculparse, la plataforma del Consejo de Seguridad de la ONU dio voz a un líder delirante que difunde declaraciones antisemitas”.

Israel vinculó el discurso de Petro en la ONU con su mensaje previo en X

El episodio se desencadenó después de que Petro repitió en la sede de Naciones Unidas sus críticas a las guerras en Oriente Medio y sus comparaciones con el nazismo. La frase que detonó la respuesta inmediata de Israel fue: “Estamos volviendo a la era de los nazis”, dijo el presidente colombiano ante una sesión especial presidida por Colombia, de acuerdo con el texto fuente.

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Antes de esa comparecencia, Danon ya había exigido una retractación pública por el mensaje publicado por Petro el 7 de junio: “Usar eslóganes nazis es una bajeza vergonzosa de la que no hay retorno”, escribió el embajador en su perfil, de acuerdo con el texto fuente.

Danon volvió sobre el contenido del discurso y cuestionó de forma personal al jefe de Estado colombiano: “No está claro qué tomó antes de la discusión esta mañana, pero nada justifica las palabras reprobables que salieron de su boca”.

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Petro defendió sus comparaciones históricas y habló de Gaza, Irán, Cuba y Venezuela

En su discurso, Petro defendió el fin de los bloqueos económicos sobre Irán, Cuba y Venezuela, y reiteró su mirada crítica sobre las potencias internacionales, También afirmó que “toda la humanidad es el pueblo elegido de Dios” y pidió que las exigencias para eliminar armas nucleares se apliquen sin excepciones, de acuerdo con el texto fuente.

Danny Danon, embajador de Israel ante las Naciones Unidas, le respondió al presidente Gustavo Petro por su publicación en X en alusión al nazismo - crédito @petrogustavo/X

Ante cuestionamientos de la delegación de Estados Unidos por sus referencias al nazismo, Petro sostuvo que ninguna civilización debe ser considerada maligna.