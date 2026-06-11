Colombia

Ella es Daniela Arias, la campeona con la selección Colombia de la Liga de Naciones que participó en el ‘Desafío’

Las redes sociales viralizaron las imágenes de la deportista cuando formó parte del ‘reality’ de competencia física y mostraba su deseo de convertirse en figura clave del balompié nacional

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La selección Colombia completó el grupo de jugadoras el 18 de febrero, por lo que apenas tuvo un entrenamiento en campo previo al partido contra Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol
La selección Colombia completó el grupo de jugadoras el 18 de febrero, por lo que apenas tuvo un entrenamiento en campo previo al partido contra Estados Unidos - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Colombia se consagró campeona de la primera edición de la Liga de Naciones Femenina Conmebol el 9 de junio de 2026, tras vencer 4-3 a Paraguay en Asunción.

Las redes sociales no tardaron en recordar que una de sus figuras más aplaudidas, la defensora bumanguesa Daniela Arias, ya había demostrado su carácter competitivo mucho antes de las canchas internacionales: en el reality Desafío Súper Regiones 2019.

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Colombia cerró el torneo con 20 puntos en el liderato, invicta con 6 victorias y 2 empates, con 16 goles a favor y apenas 7 en contra. El título llegó en la última jornada con un partido de remontada frente a Paraguay, sellado por Ana María Guzmán en el minuto 88. Arias fue una de las piezas centrales de una defensa que respaldó ese recorrido sin derrotas a lo largo de toda la competencia.

El paso de Arias por ‘El Desafío’

Dos mujeres atletas se encuentran junto a una fila de balones negros con franjas amarillas sobre una plataforma roja y amarilla. Una mujer lleva una venda en el dedo.
Daniela Arias hizo una pausa en su carrera como futbolista para participar en el 'Desafío' 2019 - crédito @daniela3oficial/Instagram

En 2019, con 25 años, la futbolista representó al equipo de los santandereanos en el Desafío Súper Regiones. Su participación en el programa de competencia física de Caracol Televisión le abrió una ventana hacia una audiencia más amplia y consolidó una imagen de resiliencia que la afición ya intuía en cada partido.

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Las imágenes de esa etapa, que Arias conserva en su cuenta de Instagram, circularon con fuerza tras la consagración del equipo nacional. Para muchos seguidores, el paso por el reality fue la primera señal pública de una mentalidad ganadora que después se traduciría en títulos continentales.

Trayectoria deportiva e internacionalización

Mujer atleta con el rostro y cuerpo sucios, vestida con ropa deportiva morada, levanta las manos y mira hacia arriba con una expresión de intensa emoción bajo el cielo.
Daniela Arias demostró en el ‘Desafío’ su fortaleza como competidora - crédito @daniela3oficial/Instagram

El recorrido profesional de Arias arrancó en 2017 con el Atlético Bucaramanga.

Desde allí transitó por Independiente Medellín, Junior de Barranquilla, América de Cali y Pachuca en México, antes de dar el salto a Brasil, donde en 2024 se consagró campeona de la Copa Conmebol Libertadores con el Corinthians y recibió el reconocimiento como mejor defensora de la Liga Brasilera.

Su experiencia internacional con la selección se remonta a la Copa América Femenina de 2018 en Chile, donde Colombia terminó cuarta. Un año después, sumó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima.

En 2022, disputó la final de la Copa América Femenina en su ciudad natal, Bucaramanga, donde el equipo cayó ante Brasil.

Campeona y clasificada al Mundial

Con una selección invicta y dos empates, garantizaron un cupo para el mundial femenino en Brasil - crédito Thomas Shea/Reuters
Con una selección invicta y dos empates, garantizaron un cupo para el mundial femenino en Brasil - crédito Thomas Shea/Reuters

La Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26 no solo entregó un título: también otorgó los dos cupos directos al Mundial Femenino de la FIFA Brasil 2027.

Colombia y Argentina -que terminó segunda en la tabla de clasificación-aseguraron esas plazas antes de la última fecha, lo que convirtió la jornada final en una celebración doble para la selección colombiana.

La figura de Daniela Arias, nacida el 31 de agosto de 1994 en Bucaramanga, sintetiza ese proceso de crecimiento. Desde sus inicios en clubes locales hasta la conquista del primer título de la historia de esta competencia, la defensora se ha convertido en referente para la nueva generación del fútbol femenino colombiano.

La denuncia por falta de apoyo del Gobierno nacional

La crítica de la futbolista y exparticipante del Desafío Súper Regiones 2019 se presentó cuando el Gobierno nacional informó sobre el presupuesto para el Ministerio del Deporte para el 2026.

La selección Colombia ha sido subcampeona tres veces de la Copa América - crédito FCF
La jugadora se refirió a la falta de recursos para los deportistas - crédito FCF

El deportista de Colombia pasa por mucha necesidad. Hay quienes ni siquiera pueden comer y aun así entrenan y ganan medallas”, expresó en diálogos con La FM.

Arias enumeró disciplinas como el boxeo, lucha, voleibol y otros deportes individuales, donde el talento abunda, pero persisten serias dificultades económicas: “Los boxeadores, los de lucha, los deportes individuales… incluso las chicas del voleibol todavía no han podido sobresalir, y hay demasiado talento”, dijo en la emisora mencionada.

Como ejemplo puso el caso del Valle del Cauca, que si bien no son abudantes los recursos, garantizan recursos básicos para los deportistas.

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