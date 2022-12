“Despojadora” y “hostigador de mujeres”: así fue el duro agarrón entre María Fernanda Cabal y Wilson Arias

Los senadores María Fernanda Cabal y Wilson Arias se dijeron de todo en el Congreso. Fotos: Colprensa.

La aprobación del Ministerio de la Igualdad en el Senado de la República, que era una de las promesas de campaña de los jefes del gobierno Gustavo Petro y Francia Márquez, causó un durísimo cruce de opiniones entre dos senadores de dos de las bancadas más distantes: Wilson Arias, de la coalición oficialista Pacto Histórico y María Fernanda Cabal, de los opositores del Centro Democrático.

La congresista uribista ha sido de las principales críticas de que se cree esa cartera que estaría a cargo de la vicepresidenta Francia Márquez. De hecho, en una de sus intervenciones de este lunes 12 de diciembre, hizo duros señalamientos contra los motivantes de la iniciativa; entre ellos, el senador de la coalición de Gobierno, Wilson Arias, quien no dudó en defenderse y arremeter contra Cabal y su esposo José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

“La ultraderecha nos acusa de ser amigos de los bandidos. Los terratenientes vienen a ratificar su derecho oficial de que todos somos iguales, pero hay unos que son más iguales que otros. Los terratenientes históricos regañándonos porque no hemos vendido un chicle. Soy hijo del peluquero a mucho honor y vendí chicles. Tengo la misma credencial que los hijos de los terratenientes”, aseguró el congresista.

Después, a modo de indirecta, sindicó a Fedegán de “vender hectáreas de tierra desalojadas a sangre” y aseguró que eso quedó ratificado por los testigos que comparecían ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Además, le tiró varios cuestionamientos a los dirigentes de ese gremio y se refirió directamente contra las familias de Cabal y de la también senadora uribista Paloma Valencia.

“En el sector azucarero se repiten incesablemente el apellido Cabal y el apellido Valencia. Al otro lado siempre perseguidos se repiten los apellidos de los Lucumíes, de los indios y de los negros, a los que apoyé en el paro de la caña. Manifiesta expresión de la desigualdad se empiterne en Colombia. Mismos apellidos de terratenientes castigando los derechos de los de abajo”, aseveró Arias.

Wilson Arias y su diatriba contra Cabal

Tras esas duras palabras, la senadora Cabal pidió la palabra e, igualmente, le hizo vehementes reparos a su colega en el Senado y hasta lo sindicó, a grito herido, de ser hostigador de las mujeres en la política. Eso sí, dijo no prestarle mayor cuidado a lo que hacía el congresista del Pacto Histórico y explicó por qué respaldaba a los azucareros vallecaucanos.

“Quedo estupefacta con la capacidad de descalificar las opiniones de una senadora de la República, muy a su pesar la senadora más votada en la historia de este país, orgullosamente de derecha. No he robado a nadie, que si en la vida hemos tenido algún privilegio es haber sido grandes seres humanos. Gracias al gremio azucarero el Valle del Cauca es hoy lo que es”, señaló Cabal, quien aseguró que no tenía “vagos en su casa” y le echó en cara que, al igual que Arias, ella trabaja desde muy joven. Fue ahí donde lo sindicó de ser hostigador.

“Lo que usted acaba de hacer es hostigamiento político. La izquierda que nos enseña a respetar a las mujeres, aprenda a respetar. Si su resentimiento lo agobia, vaya a un psiquiatra para poder superar ese odio que lleva en el alma. Porque yo a usted no lo odio, es más, no pienso en usted. No me detengo en eso. No se robe usted la personalidad de negros y de indígenas que seguramente quieren ser muy prósperos y no depender de mendrugos, que es lo que les van a seguir dando con el Ministerio de la Igualdad”, concluyó Cabal.

La despachada de Cabal contra Wilson Arias

