Mundial Qatar 2022: Nicolás Gallo estará en la terna arbitral del partido de semifinales entre Francia vs. Marruecos

Nicolás Gallo ha tenido presencia en 13 encuentros de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022

La FIFA informó quienes serán los árbitros encargados de impartir justicia durante la segunda semifinal de la Copa Mundial Qatar 2022. El juez colombiano cumplirá con las funciones del AVAR, junto con el canadiense Drew Fischer como VAR, el brasileño Neuza Back como Offside VAR y el estadounidense Armando Villarreal como Supporter VAR. En el terreno de juego estará el mexicano César Ramos junto con sus compatriotas Alberto Morín, Miguel Hernández, como asistentes y el venezolano Jesús Valenzuela como cuarto árbitro.

Nicolás Gallo ha estado presente en 13 encuentros hasta ahora: cinco como VAR, siete como AVAR y uno como Support VAR. Su más reciente actuación fue en el duelo de cuartos de final entre Inglaterra vs. Francia. Allí tuvo un par de retos importantes que cambiaron el trámite del encuentro, pero que terminaron siendo una decisión acertada.

Cuando el reloj del partido marcaba el minuto 80 de juego, el central brasileño del encuentro, Wilton Pereira Sampaio, recurrió a las repeticiones de la videoasistencia arbitral para determinar una jugada de potencial penalti a favor del onceno británico.

En el momento de recurrir a la tecnología en suelo qatarí estuvo presente el polémico árbitro colombiano para revisar, desde diferentes ángulos, cada toma y repetirlas en lo que fue empujón, sin intención de jugar la pelota del lateral izquierdo Theo Hernández sobre el delantero Mason Mount. La revisión duró poco menos de un minuto y derivó en pena máxima a favor de los Tres Leones dirigidos por el técnico Gareth Southgate.

Igualmente, en el segundo tiempo, Harry Kane reclamó por una infracción al borde del área, la cual no fue sancionada por el brasilero. Si bien el cuerpo técnico inglés y sus jugadores reclamaron la revisión del VAR, esta falta fue por fuera del área, por lo que el videoarbitraje no podía interceder al no constituirse un penalti.

Nicolás Gallo fue uno de los protagonistas en la polémica victoria de Bélgica sobre Canadá en la primera fecha del Grupo F. El referí Janny Sikazw fue llamado por los árbitros del VAR para notificarle un posible penal de Axel Witsel contra Richie Laryea. Finalmente, no se sancionó la pena máxima. La otra jugada discutida fue un nuevo pisotón en el área que hubiera significado penalti para Canadá y con ello una nueva posibilidad de empatar el marcador, sin embargo, ni el juez central ni el VAR se percataron.

20 árbitros, 39 asistentes y 19 VAR permanecerán en Qatar a partir de los cuartos de final; Se cortaron 16 árbitros, 30 asistentes y cinco VAR. Estos profesionales del arbitraje continuarán en el país del Medio Oriente hasta la final, que se jugará el 18 de diciembre en el estadio Lusail. Entre las múltiples nacionalidades y estilos se resaltan los latinoamericanos como Cesar Ramos de México, Iván Barton de El Salvador, Fernando Rapallini y Facundo Tello, ambos de Argentina, Wilton Sampaio y Raphael Claus de Brasil y Jesús Valenzuela de Venezuela. Todos ellos como jueces centrales.

El VAR se implantó por primera vez en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 y cuatro años después, un equipo de 24 miembros del equipo arbitral de video está en Qatar, ofreciendo a sus colegas de campo el apoyo tecnológico que necesitan. Dado que en aquel momento eran pocas las federaciones miembros de la FIFA que utilizaban el VAR, en el Mundial de Rusia se escogieron principalmente de Europa y Sudamérica. En la actualidad, el videoarbitraje se usa en todas las grandes competiciones mundiales y en la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 también habrá de Asia, África, Centroamérica y Norteamérica.

Seguir leyendo: